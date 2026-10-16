Schimbare majoră în meniul KFC. Un parteneriat de patru decenii, închis in favoarea principalului concurent, în restaurantele din SUA

Restaurantele KFC din Statele Unite vor înlocui băuturile Pepsi cu produse de la Coca-Cola începând de anul viitor, aceasta fiind prima schimbare a furnizorului de răcoritoare pentru lanțul de fast-food din ultimele decenii, potrivit companiei, notează CNBC.

Conform sursei citate, schimbarea va fi observată în toate restaurantele KFC din SUA până la sfârșitul primului trimestru din 2027.

Lanțul de restaurante fast-food, celebru pentru produsele din pui prăjit, a rămas fidel băuturilor Pepsi încă din 1986, când compania PepsiCo a cumpărat KFC.

Ulterior, PepsiCo a separat KFC de propriile operațiuni, iar lanțul a ajuns, alături de Pizza Hut și Taco Bell, sub umbrela grupului Yum Brands. Chiar și după această schimbare, KFC a continuat să servească băuturi Pepsi în restaurantele americane.

În unele țări, restaurantele KFC vând deja produse Coca-Cola, însă în Statele Unite parteneriatul cu Pepsi a continuat timp de aproximativ patru decenii.

Strategia KFC

Schimbarea furnizorului de băuturi concicide cu momentul în care KFC încearcă să recâștige clienții americani, care au acum migrează spre concurență, Chick-fil-A și Popeyes.

Catherine Tan-Gillespie, președinta KFC pentru piața americană, a transmis într-un mesaj adresat angajaților și francizaților că parteneriatul cu Coca-Cola reprezintă un pas important în strategia de relansare a afacerii.

„O nouă ofertă de băuturi, alături de un nou partener, Coca-Cola, ne oferă o platformă pentru a inova, a răspunde gusturilor în schimbare și a le oferi clienților mai multe motive să ne aleagă”, a transmis ea.

Băuturile au devenit o modalitate importantă prin care lanțurile de restaurante fast-food încearcă să atragă noi clienți. McDonald’s și Taco Bell, spre exemplu, și-au diversificat meniurile cu băuturi răcoritoare speciale și combinații noi, inclusiv așa-numitele „dirty soda”, băuturi carbogazoase combinate cu siropuri, creme sau alte ingrediente.

Produse noi în meniuri

Și KFC a introdus produse noi precum cafele cu gheață și milkshake-uri într-un restaurant experimental din Texas.

Reprezentanții Coca-Cola au declarat anterior pentru CNBC că ajută restaurantele partenere să dezvolte băuturi noi, adaptate cererii consumatorilor.

Schimbarea făcută de KFC în restaurantele din SUA reprezintă o nouă etapă în rivalitatea dintre Pepsi și Coca-Cola în ceea ce privește contractele cu marile lanțuri de fast-food.

Astfel de parteneriate asigură vânzări importante pentru companii și fac brandurile să fie mai vizibile pentru milioane de clienți.

Sursă foto: Dreamstime.com