Schimbare majoră pentru diaspora. Legea a fost promulgată de președintele Mattarella. Ce urmează pentru românii din Italia

Anunțul a fost făcut duminică de ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, după ce președintele Sergio Mattarella a promulgat legea votată în unanimitate de Parlamentul italian.

„O veste bună pentru românii din Italia. Preşedintele Sergio Mattarella a promulgat legea prin care statul italian recunoaşte oficial Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, după un vot unanim în ambele camere ale Parlamentului italian”, a scris Oana Ţoiu pe pagina sa de Facebook.

Țoiu a explicat ce înseamnă concret această decizie începând cu luna august: „O cununie oficiată într-o biserică românească din Italia va fi o căsătorie recunoscută de statul italian sau când un bolnav cere acces pentru preotul său în spital îl va primi”.

„Într-o perioadă în care aproape nimic nu mai e unanim, toate partidele italiene au votat la fel pentru români şi le mulţumim pentru asta”, a adăugat Țoiu. Ministrul a subliniat și munca de doi ani a Ambasadei României în Italia, realizată alături de Episcopie.

Ministrul a mai punctat că relația cu românii din afara granițelor „este una unde trebuie reconstruită încrederea, pe fiecare palier, pe ce este important pentru ei”.