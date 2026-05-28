Schimbare operată chiar începând de astăzi de eMAG. Clienții tocmai au primit o informare pe email

Cea mai mare platformă de comerț online din România își informează clienții că a schimbat operatorul pentru plățile online.

„Începând cu 28.05.2026, eMAG va colabora cu un nou partener pentru procesarea plaţilor online cu cardurile salvate în contul tău eMAG (PaybyClick), HeyBlu Financial Services S.A. care este procesator de plăți autorizat de Banca Naţională a României ca instituţie de plată, cu tehnologie dezvoltată local. Experiența de plată rămâne aceeași, iar cardurile tale salvate în contul eMAG vor funcționa normal”, se arată în emailul transmis clienților.

Compania precizează că „va exista o perioadă de tranziţie în care plăţile efectuate pot fi procesate fie de actualul nostru partener, respectiv PayU S.A., fie de HeyBlu Financial Services S.A.. Datele cardurilor tale vor fi gestionate în siguranţă de ambii parteneri, conform celor mai înalte standarde de securitate (PCI DSS). ”

eMAG precizează că nu e nevoie de nicio acțiune din partea clienților și le amintește acestora că pot oricând să adauge sau să șteargă carduri „din secțiunea „Cardurile mele” din contul tău eMAG.„