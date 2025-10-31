Schimbare uriaşă: Vă veţi lua singuri marfa din maşina livratorilor!

Conducătorii auto angajați ai operatorilor de transport rutier nu vor mai putea fi obligați, prin contract de muncă, contract de transport, dispoziție internă a angajatorului sau solicitare din partea beneficiarului transportului, furnizorului mărfurilor sau intermediarilor, să efectueze operațiuni de descărcare sau încărcare a mărfurilor transportate. Obligația descărcării și încărcarii mărfurilor va reveni strict beneficiarului transportului, furnizorului mărfurilor sau intermediarilor.

Sursă foto: Dreamstime.com