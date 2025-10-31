Schimbare uriaşă: Vă veţi lua singuri marfa din maşina livratorilor!
HotNews.ro
Conducătorii auto angajați ai operatorilor de transport rutier nu vor mai putea fi obligați, prin contract de muncă, contract de transport, dispoziție internă a angajatorului sau solicitare din partea beneficiarului transportului, furnizorului mărfurilor sau intermediarilor, să efectueze operațiuni de descărcare sau încărcare a mărfurilor transportate. Obligația descărcării și încărcarii mărfurilor va reveni strict beneficiarului transportului, furnizorului mărfurilor sau intermediarilor.
Citiți mai mult pe Profit.ro.
Sursă foto: Dreamstime.com
INTERVIURILE HotNews.ro