Schimbarea școlii nu oprește mereu bullying-ul. Cum îți dai seama când un transfer este cu adevărat soluția

Schimbarea școlii pare adesea singura soluție atunci când un copil este victima bullying-ului. Gândul că îl muți dintr-un mediu toxic și departe de agresori îți aduce, ca părinte, o primă gură de aer. Totuși, o școală nouă nu-i resetează automat experiența socială, iar rănile emoționale îl pot urmări în noul colectiv dacă nu sunt gestionate corect.

Patru experți care au discutat cu jurnaliștii de la parents.com pe această temă explică în ce condiții transferul este cea mai bună soluție și cum trebuie ajutat copilul să nu treacă prin aceeași experiență cu noii colegi.

Bullying-ul este este unul dintre motivele pentru care părinții decid să își mute copiii de la o școală la alta, mai ales atunci când văd că, în ciuda sesizărilor repetate și a eforturilor profesorilor de a proteja victima situația nu se schimbă. Deși transferul îndepărtează copilul de agresorii actuali, specialiștii avertizează că o nouă școală nu șterge automat impactul emoțional și nu oferă de la sine noi abilități sociale. Dacă problemele emoționale sau de dinamică socială nu sunt soluționate în paralel, episoadele de bullying riscă să se repete și în noul mediu.

Ce rezolvă cu adevărat schimbarea școlii?

„O schimbare de școală elimină persoanele specifice care îi fac rău copilului, iar acest lucru în sine contează enorm. Groaza zilnică de a merge pe un anumit coridor dispare”, explică Amy Mosset, consilier pentru familii.

Cercetările sugerează că transferul funcționează cel mai bine în cazul copiilor mai mici care s-au confruntat cu un bullying constant. Totuși, în cazul preadolescenților și adolescenților, beneficiul scade considerabil.

Citește continuarea articolului AICI.