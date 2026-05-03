Schimbări bruște de temperaturi. Anunțul ANM despre cum va fi vremea în luna mai

Directoarea generală a Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anunțat că săptămâna care urmează va aduce „o vreme mai caldă decât în mod obișnuit”.

Șefa ANM a declarat, duminică, la Digi24, că „miercuri așteptăm chiar valori de până la 28 de grade Celsius”.

„Săptămâna va debuta cu valori de temperaturi în creștere de la o zi la alta. Dacă mâine contăm pe valori între 15 până la 26 de grade Celsius, cu 21-22 de grade în Capitală, de marți, miercuri, un ecart cuprins între 18 până la 28 de grade. Chiar și în Capitală, temperatura va atinge pragul unei zile de vară, 25 de grade Celsius”, a spus Elena Mateescu.

Ea a precizat că „pe parcursul întregii săptămâni vremea se va menține în același ecart al valorilor de temperaturi, caracterizând o vreme mai caldă decât în mod obișnuit”.

„Aceasta nu înseamnă că nu vor fi prezente și precipitațiile, mai ales în a doua parte, practic, a săptămânii, când în partea de vest, nord și centru, dar și la munte este posibil să consemnăm perioade cu înnorări, averse, însoțite de descărcări electrice”, a adăugat Mateescu.

Un început de lună mai cu „recorduri ale temperaturilor minime sau maxime”

Șefa ANM a spus că „debutul lunii mai a adus, practic, în fiecare zi, recorduri ale temperaturilor minime sau maxime, ca fiind cele mai scăzute valori de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră”.

„Chiar și în această dimineață, de 3 mai 2026, 28 de stații meteorologice au înregistrat cele mai coborâte temperaturi minime de când se fac măsurători meteorologice, dintre care trei sunt considerate recorduri lunare, ca fiind cele mai coborâte valori pentru o lună mai de când înregistrăm astfel de măsurători”, a conchis Elena Mateescu.