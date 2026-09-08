Schimbări la Radio Guerrilla: După 20 de ani, una dintre vedetele postului pleacă din matinal

Radio Guerrilla îşi schimbă grila de programe în această toamnă, iar principala noutate este plecarea lui Mihai Dobrovolschi din emisiunea de dimineaţă, după 20 de ani de matinal, relatează Pagina de Media.

Dobro pleacă din emisiunea de dimineaţă, dar rămâne la postul radio cu emisiunea zilnică „Sinele învinge”, de la 16.00 – 18.00.

Noua formulă Guerrilla de Dimineaţă îi are în prim-plan pe Gilda şi Nic, care erau deja în echpă, cărora li se alătură Matei Oprina. Matei Oprina a mai făcut în trecut parte din echipa matinalului, inclusiv în timpul vacanţelor, potrivit sursei citate.

Noua schemă de programe Radio Guerrilla: