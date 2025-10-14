Schimbări majore la legislația rutieră: Se introduce conceptul de viteză medie, accidentele fără victime se pot declara online

Toate modificările la legislația rutieră fac parte din proiectul „Siguranță în Trafic” anunțat marți de Ministerul de Interne și care urmeză să fie pus în transparență decizională.

Integrarea în sistemul e-SIGUR a camerelor autorităţilor locale şi ale CNAIR, introducerea conceptului de viteză medie, simplificarea mecanismului de constatare a sancţiunilor sau transmiterea și primirea online a cererile, notificările şi actele privind permisul de conducere se numără printre măsurile anunțate marți, într-o declarație de presă, de secretarul de stat din MAI Bogdan Despescu.

„Din punct de vedere statistic, în continuare, România înregistrează cel mai redus nivel de siguranță rutieră din Uniunea Europeană, chiar dacă înregistrăm scăderi, de la o perioadă la alta, a numărului de morți și răniți grav, în accidente rutiere”, a argumentat oficialul necesitatea de a modifica legislația electorală.

Conceptul de viteză medie

Acest concept se realizează prin determinarea vitezei medii de deplasare pe un sector de drum. Această măsură este deja în vigoare în mai multe state membre ale Uniunii Europene, precum Austria, Țările de Jos, Spania, Bulgaria, a declarat Bogdan Despescu.

„Viteză medie” este un concept utilizat în monitorizarea traficului. Bogdan Despescu nu a oferit detalii despre cum va fi implementat acest concept în România.

Potrivit Comisiei Europene – Direcția Generală pentru Siguranță Rutieră citată de Euronews, sistemele de control al vitezei medii „măsoară viteza medie pe un sector de drum (de obicei între 2 și 5 kilometri)”. Vehiculul este identificat la intrarea în sectorul monitorizat, iar momentul ieșirii este comparat cu cel al intrării pentru a calcula viteza mediel.

Astfel, prin stabilirea vitezei medii pot identifica mai ușor comportamentului real al șoferului decât prin radare care stabilesc viteza punctuală într-un anumit punct de pe traseu.

Accidentele de circulație fără victime pot fi declarate online

Cetățenii vor putea să declare unele accidentele de circulație fără victime în platforma HUB. Ei vor putea să primească autorizații de reparație dacă declararea accidentelor doar cu pagube materiale se poate face în 24 de ore direct în platformă, iar autorizația de reparație se eliberează electronic.

„Lansăm invitația către asigurători și conducători auto de a formula propuneri privind gestionarea în România a accidentelor fără victime, atunci când nu există o înțelegere amiabilă. De exemplu – prin intermediul societăților de asigurări, fără a se mai deplasa și la sediul poliției rutiere, cum este în prezent”, a declarat Despescu în declarația de presă susținută marți.

Cum se va obține permisul de conduce

Cererile, notificările și actele privind permisul de conducere vor putea fi transmise și primite online, în condiții de siguranță. Platforma HUB va permite și transmiterea de notificări către cei înrolați, prin SMS, e-mail, notificări în aplicație, prin care se va realiza o informare rapidă a beneficiarilor.

Ministerul Afacerilor Interne oferă exemple în care comunicarea va deveni mai simplă prin digitalizare:

la solicitarea polițistului, documentele se pot prezenta digital prin HUB.

un alt exemplu este posibilitatea de accesare online a fotografiilor ce surprind fapta contravențională.

eliminarea deplasării conducătorilor auto la sediul poliției pentru a preda fizic permisul de conducere, în situația în care, prin intermediul platformei HUB, confirmă că a luat la cunoștință de perioada în care nu mai au dreptul de a conduce, ceea ce echivalează cu o “predare virtuală” a permisului.

Tot privind permisele de conducere, MAI propune adaptarea valabilitatea acestora în funcție de evaluările medicale și readucem în atenția conducătorilor auto importanța respectării codurilor de restricții.

Citește și Legislația rutieră se va modifica: Cum se vor aplica amenzile în caz de oprire sau parcare neregulamentară

Noi camere introduse în sistemul eSIGUR

Prin noul proiect, MAI crează premisele integrării în sistemul eSIGUR a camerelor administrației publice locale și CNAIR și pentru procesarea unui volum masiv de date.

„Sistemul e-SIGUR este operațional începând cu 1 ianuarie 2025 și are o complexitate deosebită, iar realitatea din teren impune mai multe intervenții de integrare a infrastructurii administrației publice locale, a CNAIR, precum și a altor componente ale MAI”, explică ministerul.

„Polițiștii vor acționa mai mult timp în teren, în sprijinul participanților la trafic, pentru eliminarea pericolelor din trafic, care nu pot fi constatate cu mijloace automatizate, precum consumul de alcool sau droguri”, mai explică oficialii.

Rolul noului pachet

Noul pachet „Siguranță în trafic” vine în completarea dotărilor actuale ale Poliției Române. Potrivit MAI, el acționează pe 3 componente de combatere: cea de constatare directă, prin polițiștii din teren, cea de monitorizare a traficului prin cele 700 de camere mobile ale Poliției, asociate conceptului eSIGUR, precum și procesarea abaterilor semnalate de participanții la trafic.

„Siguranță în Trafic” este parte a sistemul național de monitorizare a traficului rutier introdus de Poliția Română la începutul anului 2025, pentru a reduce accidentele și a identifica șoferii care nu respectă regulile de circulație. El urmează să fie pus în transparență decizională.

Potrivit datelor MAI, numai în anul 2024, au fost înregistrate în România 1.478 de persoane decedate și 3.245 de persoane rănite grav în urma unor accidentae rutiere

Anul acesta, sunt înregistrate 940 de persoane decedate și 2.352 de persoane rănite grav.



