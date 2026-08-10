Schimbări majore la Survivor. „Faimoși” la care nu se aștepta nimeni vin în noul sezon, anunță producătorul emisiunii

Noul sezon al show-ului „Survivor” va fi difuzat în curând la Antena 1, însă data premierei nu a fost anunţată deocamdată, scrie luni Pagina de Media.

Conform producătorului emisiunii, producătorul Vladimir Dembinski, noul sezon va aduce „Faimoşi la care puţini s-ar aştepta”, mai multe răsturnări de situaţie şi strategii care îi vor lua prin surprindere pe concurenţi.

Dembinski afirmă că echipa show-ului pregăteşte mai multe „twisturi” (răsturnări de situație), fără a dezvălui însă în ce vor consta acestea.

„Ştim deja că vor exista mai multe twisturi, care îi vor pune pe concurenţi în situaţii la care nu se aşteaptă. Aceste schimbări nu pot fi încă divulgate, însă putem promite un sezon cu multe răsturnări de situaţie, stări intense şi strategii surprinzătoare”, a declarat producătorul.

Potrivit lui Dembinski, unul dintre punctele forte ale noului sezon al emisiunii „Survivor” va fi distribuţia concurenţilor.

În cazul echipei „Faimoşilor”, producătorii mizează pe nume neaşteptate.

„Când discutăm despre Faimoşi, mizăm destul de mult pe nume la care publicul nu s-ar aştepta atunci când se gândeşte la Survivor”, a spus Vladimir Dembinski.

Audiențele „Survivor”

Primul sezon al emisiunii difuzate de Antena 1 a înregistrat o medie de 19,2% cotă de piaţă şi 5 puncte de rating pe segmentul comercial 21-54 de ani.

Postul de televiziune afirmă că formatul a adus o creştere de 47% a cotei de piaţă în intervalul orar în care a fost difuzat, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025.

Finalul sezonului trecut a plasat „Survivor” pe primul loc în audienţe, înaintea Pro TV, pe segmentul comercial, mai spune Antena 1.