Schimbări majore privind sprijinul pentru refugiații din Ucraina luate în calcul de statele UE

Țările membre ale Uniunii Europene analizează posibilitatea ca bărbații ucraineni de vârstă militară să nu mai beneficieze de o viitoare extindere a schemei de protecție din partea blocului comunitar, care a oferit adăpost pentru peste patru milioane de persoane din Ucraina ce au fugit de invazia Rusiei, scrie Euractiv.

Propunerea a fost făcută în discuțiile despre Directiva UE privind protecția temporară (TPD), care permite ucrainenilor să trăiască și să muncească în Europa fără a trece prin sistemele naționale de azil. Schema, activată după invazia la scară largă a Rusiei din februarie 2022, este valabilă în prezent până în martie 2027, în urma unei prelungiri convenite anul trecut.

Conform unui document intern al Consiliului UE, consultat de Euractiv, printre opțiunile discutate se numără extinderea protecției temporare, restrângând în același timp domeniul de aplicare, inclusiv prin „excluderea bărbaților de vârstă militară obligatorie” sau a persoanelor care nu au părăsit legal Ucraina. Orice astfel de limitare s-ar aplica noilor solicitanți care doresc statut de protecție temporară.

Unele guverne naționale și-au exprimat îngrijorarea că „o proporție tot mai mare a sosirilor recente” o reprezintă bărbații de vârstă militară obligatorie, spunând că acest cadru ar trebui revizuit „și în interesul Ucrainei”, atât pentru a sprijini rezistența țării împotriva Rusiei, cât și pentru a sprijini viitoarele eforturi de reconstrucție, se arată în document.

Ucraina se confruntă cu o lipsă tot mai mare de forță de muncă și cu provocări legate de recrutare, pe măsură ce războiul cu Rusia intră în al cincilea an. În 2024, Ucraina a redus vârsta de mobilizare de la 27 la 25 de ani și a introdus măsuri pentru îmbunătățirea recrutării și înregistrării militare.

Viitorul schemei de ajutor pentru Ucraina va fi discutat la Consiliul Justiție și Afaceri Interne din această săptămână.

Euractiv a scris pentru prima dată în martie că țările UE explorează o altă extindere a cadrului, ceea ce ar putea împinge schema într-un al șaselea an. Orice extindere sau revizuire a acestei scheme de ajutor ar trebui propusă de Comisia Europeană, care până acum nu a precizat dacă va propune oficial o altă prelungire, scrie Euractiv.