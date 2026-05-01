Schimbări pentru pasageri pe Aeroportul Otopeni, începând de astăzi

Plățile în numerar nu vor mai fi acceptate pentru achitarea excedentelor de bagaje și a taxelor pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București (Otopeni), începând de vineri, 1 mai.

Anunțul a fost făcut de Tarom:

„Începând cu data de 1 mai 2026, la Aeroportul Internațional Henri Coandă București (Otopeni), plățile în numerar nu vor mai fi acceptate pentru achitarea excedentelor de bagaje și a taxelor pentru servicii efectuate la ghișeele de check-in și la porțile de îmbarcare.

Aceste servicii vor putea fi achitate exclusiv prin metode de plată electronice, utilizând card bancar sau alte dispozitive de plată contactless”.

În această perioadă, au loc lucrări de modernizare și consolidare a parcării supraetajate din fața Terminalului Sosiri al Aeroportului Otopeni. Lucrările la parcarea construită în 2003 au început în 23 aprilie și se estimează că vor dura 10 luni.

Astfel, s-au închis cele două niveluri superioare ale parcării, pasagerii având la dispoziție zona de la parter pentru a-și parca autovehiculele. Cu toate acestea, având în vedere numărul limitat de locuri de parcare de la Sosiri, CNAD recomandă pasagerilor să parcheze în parcarea din proximitatea terminalului Plecări.

Începerea șantierului implică modificări pentru mașini și autobuzele care tranzitează zona.

Principalele modificări din cauza lucrărilor de la parcarea supraetajată de la Aeroportul Henri Coandă:

• Parcarea Sosiri rămâne deschisă doar la parter; etajele superioare se închid temporar.

• Autobuzele 100 și 442 nu mai opresc în stația Sosiri.

• Zona de preluare pentru ride-sharing se mută la terminalul Plecări.