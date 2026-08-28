„Schimbările bruște de program nu sunt confortabile nimănui”. Psihologul explică de ce rutina de școală trebuie reintrodusă din timp

Copilul s-a culcat toată vara mai târziu, s-a trezit când a vrut, a mâncat haotic și s-a jucat fără să se uite o clipă la ceas. În curând însă, diminețile vor avea din nou o oră fixă de plecare din casă, iar asta implică trezit devreme, culcat devreme, haine și ghiozdan pregătite din timp și o rutină zilnică clar stabilită.

Ștefana Nica, psiholog la Centrul Logo-Psiho-Med Oradea, sugerează ca schimbările de program ar trebui începute chiar acum. „Este mai eficient să reintroducem regulile din timp. Este decizia cea mai bună atât pentru copil, cât și pentru părinți. Schimbările bruște nu sunt confortabile nimănui, dar nici atmosferei familiale, motiv pentru care recomand ca, chiar cu două săptămâni înainte de începerea școlii, să reamintiți copilului, în primul rând, schimbările legate de programul de somn și regulile pe care va trebui să le respecte la școală”.

Somnul, primul lucru de reglat

Potrivit American Academy of Sleep Medicine, copiii între 6 și 12 ani au nevoie, în mod obișnuit, de 9-12 ore de somn în 24 de ore, iar adolescenții între 13 și 18 ani de 8-10 ore. Somnul insuficient este asociat cu probleme de atenție, comportament și învățare, iar durata adecvată a somnului este asociată cu o mai bună reglare emoțională, memorie și capacitate de învățare

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