Schoenherr a asistat BlackPeak Capital cu privire la investiția în Affinity Life Care

Schoenherr și Asociații SCA a asistat BlackPeak Capital în legătură investiția sa de tip growth equity în Affinity Life Care, o rețea românească de centre de îngrijire pentru vârstnici. Tranzacția marchează prima intrare a unui fond de investiții private equity în sectorul îngrijirii vârstnicilor din România.

„Schoenherr a asistat BlackPeak Capital în mai multe tranzacții în Europa de Sud-Est, inclusiv în România. Ne bucurăm că serviciile noastre juridice contribuie la realizarea planurilor strategice ale fondului în regiune.” – a declarat Mădălina Neagu, partener Schoenherr, care a asistat echipa implicată în tranzacție. „Felicităm BlackPeak Capital și pe fondatorii Affinity Life Care pentru acest parteneriat inovator în sectorul îngrijirii vârstnicilor din România.”

Fondată în 2014, BlackPeak Capital investește în companii cu potențial ridicat creștere din România, Bulgaria, Slovenia, Croația și Serbia, fiind susținut de Fondul European de Investiții și alți investitori instituționali. În 2023, fondul a anunțat că intenționează să investească până la 40 milioane Euro în România prin intermediul Southeast Europe Growth Equity Fund.

Affinity Life Care operează în prezent trei centre în București, cu o capacitate de peste 400 de paturi, și intenționează să își dubleze capacitatea și să se extindă și în alte regiuni ale țării. Centrele oferă servicii de îngrijire pe termen lung și recuperare medicală printr-un model care combină echipe medicale specializate, servicii de fizio-kinetoterapie și altele.

Echipa Schoenherr care a asistat BlackPeak Capital în această tranzacție a fost coordonată de Mădălina Neagu (partner) și i-a inclus pe Mihaela Popescu (managing attorney at law), Alina Cristea (senior attorney at law), Ștefan Popa (attorney at law) și Laura Buzatu-Teodorescu (senior attorney at law). Georgiana Bădescu (partner) și Darius Trușculete (senior attorney at law) au acordat asistență juridică BlackPeak Capital cu privire la procedura de notificare a operațiunii de concentrare economică și în legătură cu examinarea investițiilor străine directe.

Schoenherr este o firmă de avocatură internațională care operează 15 birouri în Europa Centrală și de Est și în Europa de Sud-Est. Firma este activă în România din 1996, unde oferă servicii complete de asistență juridică unui portofoliu format din companii locale și multinaționale. Schoenherr și Asociații SCA este recunoscută pentru activitatea sa în domeniul financiar-bancar de către toate directoarele juridice care analizează piața de avocatură din România (Chambers and Partners, Legal500, IFLR1000) pentru activitatea sa în domeniul fuziuni și achiziții.

