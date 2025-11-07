Schoenherr a asistat fondatorii Calla Oradea în vânzarea unei participații majoritare către Integral Capital Group

Schoenherr i-a asistat pe fondatorii centrului de diagnostic și tratament al infertilității Calla Oradea în legătură cu vânzarea unei participații majoritare în companie către Integral Capital Group.

Tranzacția reflectă interesul crescând al investitorilor pentru segmentele medicale de nișă din sectorul de sănătate privat din România, precum și o tendință mai amplă a fondurilor de investiții de a susține extinderea furnizorilor de servicii medicale private la nivel național.

„Ne bucurăm că am fost alături de fondatorii Calla Oradea în această tranzacție, care marchează un moment important atât pentru dezvoltarea afacerii, cât și pentru consolidarea continuă a sectorului medical privat din România”– a declarat Mădălina Neagu, partener în cadrul Schoenherr, care a coordonat echipa firmei implicată în tranzacție.

Calla Oradea este o clinică medicală specializată, care oferă servicii avansate de diagnostic și tratament al infertilității, inclusiv proceduri de fertilizare in vitro (FIV). Clinica se numără printre puținele centre medicale din țară care oferă soluții complete în domeniul sănătății reproductive.

Integral Capital Group este o companie independentă de investiții private equity, concentrată pe companii mici și mijlocii din Europa Centrală, de Sud-Est și în regiunea Adriatică. Grupul investește în principal în domeniile sănătate, tehnologie/ media/ telecomunicații, bunuri de consum, servicii pentru afaceri și industrii de nișă.

Echipa Schoenherr care a asistat vânzătorii în cadrul acestei tranzacții a fost coordonată de Mădălina Neagu (partner) și i-a inclus pe Alina Cristea (senior attorney at law), Mihaela Popescu (managing attorney at law) și Ștefan Popa (attorney at law).

Articol susținut de Schoenherr & Asociatii