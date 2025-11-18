Schoenherr asistă Allianz-Țiriac Asigurări în vânzarea unei clădiri de birouri către Primavera Development

Schoenherr a asistat Allianz-Țiriac Asigurări în legătură cu vânzarea, de către subsidiara sa ASIT Services SRL, a unei clădiri de birouri din București către Primavera Development. Proprietatea, situată pe strada Grigore Alexandrescu nr. 74, a fost construită în 2010 și are o suprafață de aproximativ 6.450 m². Până în 2021, clădirea a găzduit birourile sucursalei din București a Allianz-Țiriac Asigurări SA.

Echipa de real estate a Schoenherr a asistat vânzătorul în toate etapele proiectului, până la negocierea și semnarea documentației tranzacției. Echipa de dreptul concurenței, dreptul UE și comerț exterior a firmei a acoperit aspectele privind examinarea investițiilor străine directe (FDI) și pe cele legate de dreptul concurenței.

„Ne bucurăm că am asistat Allianz-Țiriac Asigurări în semnarea cu succes a acestei tranzacții imobiliare”, a declarat partenerul Schoenherr Mădălina Mitan. „Anul acesta am observat un reviriment al interesului investitorilor pentru piața de birouri din București, cu un rol tot mai important jucat de capitalul local, iar echipa noastră de real estate este încântată să contribuie la conturarea acestei tendințe.”

Allianz-Țiriac Asigurări, care face parte din grupul global Allianz, este o companie de asigurări de top în România. Aceasta oferă o gamă largă de produse și servicii, inclusiv asigurări generale și de viață, precum și pensii private.

Primavera Development este o companie de dezvoltare imobiliară cu sediul în București, specializată în proiecte de birouri, rezidențiale și mixte.

Echipa Schoenherr care a asistat Allianz-Țiriac Asigurări în cadrul tranzacției a fost coordonată de Mădălina Mitan (partner) și i-a inclus pe Claudiu Stan (managing attorney at law) și Livia Costin (associate). Aspectele privind examinarea investițiilor străine directe și dreptul concurenței au fost acoperite de Georgiana Bădescu (partner), cu sprijinul Cristianei Manea (managing attorney at law).

Articol susținut de Schoenherr & Asociatii