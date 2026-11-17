Schwarz Digits, divizia IT și digitală a Grupului Schwarz, a participat la ediția din acest an a GoTech World, cel mai amplu eveniment de business și tehnologie din Europa Centrală și de Est. Pe scena dedicată securității cibernetice, reprezentanții Schwarz Digits au vorbit despre cum se pot proteja organizațiile europene într-o lume digitală tot mai rapidă și mai complexă. Au arătat și de ce independența digitală a Europei începe cu securitatea.

Compania a fost reprezentată de Octavian Ichim, CEO Schwarz Digits România, și de Crinuța Radu, Technical Product Owner Schwarz Digits, în sesiunea „Cyberdefense: The Rise of Digital Independence”.

Atacurile informatice se petrec acum în secunde

27 de secunde. Atât i-a fost suficient celui mai rapid atacator informatic înregistrat ca să se extindă în sistemele unei companii după ce a pătruns în ele. Cifra provine din cel mai recent raport global al CrowdStrike, unul dintre partenerii de securitate cibernetică ai Schwarz Digits, citat de Octavian Ichim pe scena GoTech World. Raportul mai arată că 82% dintre atacurile detectate nu mai folosesc malware clasic. Atacatorii intră cu date de acces furate și se deplasează prin canalele legitime ale companiilor, fără să ridice suspiciuni. În paralel, atacurile care folosesc inteligența artificială au crescut cu 89%.

„Viteza mașinilor a devenit noua realitate în securitatea cibernetică. La un asemenea ritm nu mai putem reacționa manual, așa cum o făceam până acum, și asta ne obligă să abordăm securitatea complet diferit. Pentru noi, reziliența începe cu controlul: asupra datelor, a identităților, a infrastructurii și a dependențelor pe care se bazează business-ul”, a explicat Octavian Ichim, CEO Schwarz Digits România.

Potrivit acestuia, multe organizații trăiesc astăzi un paradox: investesc în tot mai multe instrumente de securitate, dar au tot mai puțină vizibilitate asupra a ceea ce se întâmplă, de fapt, în propriile sisteme.

„Cu cât devenim mai conectați, cu atât devenim și mai dependenți. Suveranitatea digitală înseamnă să știi unde se află datele și procesele tale critice, cine le controlează și sub ce jurisdicție operezi. Iar răspunsul la această complexitate nu poate fi și mai multă fragmentare. Suntem oameni tehnici și ne place inovația, dar, la final, totul este despre business, iar business-ul trebuie să funcționeze”, a subliniat Octavian Ichim.

Grupul Schwarz a ales să răspundă acestor provocări construindu-și propria infrastructură de cloud, STACKIT. Datele rămân în Europa, sub jurisdicție europeană, iar platforma concurează astăzi cu marii furnizori globali de cloud.

sursa foto: Schwarz Digits România

Securitate construită în România, pentru Europa

O parte importantă din această infrastructură este dezvoltată în România. Crinuța Radu, Technical Product Owner Schwarz Digits, a prezentat două soluții create de echipele locale pentru STACKIT: Unified Firewall și CSPM (Cloud Security Posture Management). Ambele răspund unei probleme cu care se confruntă multe companii: informațiile despre securitate sunt împrăștiate în zeci de locuri, iar pregătirea unui audit poate dura săptămâni.

Unified Firewall le oferă companiilor o imagine centralizată asupra regulilor de acces la sistemele lor, adică cine are voie să intre și unde. CSPM verifică automat și continuu dacă infrastructura respectă standardele europene de securitate, semnalează din timp eventualele probleme și indică pașii de rezolvare. Pentru companii, asta înseamnă mai puțin timp pierdut cu verificări manuale și audituri pregătite mult mai rapid.

„Independența digitală nu se adaugă la final, ci se construiește de la început. Soluțiile noastre sunt gândite în Europa, pentru Europa, cu date care rămân sub jurisdicție europeană și fără ca utilizatorii să depindă de un singur furnizor. Mă bucur că sunt dezvoltate aici, în România, de colegii noștri, și că sunt construite pentru a concura la nivel global”, a declarat Crinuța Radu.

Mesajul transmis de cei doi speakeri a fost că independența digitală a Europei nu mai este doar un obiectiv, ci o realitate. Soluțiile dezvoltate de echipele Schwarz Digits din România sunt deja disponibile pentru companiile din întreaga Europă, prin platforma STACKIT.

Articol susținut de Schwarz Digits România