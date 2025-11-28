Școala Crypto, o inițiativă Binance Academy: platformă gratuită cu peste 1000 de articole și cursuri despre blockchain și criptomonede. Banii de mâine: Ce sunt și cum funcționează criptomonedele
Criptomonedele au introdus o nouă modalitate de a gândi despre bani și tranzacțiile financiare. Unii cred că ar putea înlocui în cele din urmă sistemele financiare tradiționale, în timp ce alții le văd ca o completare a sistemelor existente.
Ce este o criptomonedă?
O criptomonedă este o monedă digitală securizată prin criptografie. Este un activ digital folosit de obicei ca mijloc de schimb. Criptomonedele pot funcționa la nivel global, 24/7 și independent de intermediari, cum ar fi băncile și procesatorii de plăți.
