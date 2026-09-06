Anul școlar începe luni cu 700 de școli încă în renovare, iar alte zeci cu WC-ul în curte. Ministrul Educației: „Nu e o veste rea. Faptul că se renovează este o veste bună”

Aproximativ 700 de unități de învățământ din România nu sunt pregătite să își primească elevii în spațiile lor, a declarat ministrul Educației, Mihai Dimian, într-un interviu pentru Digi24.ro.

În unele cazuri sunt în desfășurare lucrări de renovare sau reabilitare, în altele lipsesc încă avizele ISU, iar unele școli nu mai au suficient spațiu pentru numărul de elevi, care a crescut. Școala începe luni, 7 septembrie.

„Sunt trei categorii de unități: unele care sunt în situația de renovare/reabilitare, altele nu au încă aviz ISU, se lucrează la documentație, deci ele sunt funcționale, dar așteptăm această autorizație de funcționare și a treia categorie este legată de insuficiența spațiului din școală din cauza creșterii numărului de elevi”, a declarat Mihai Dimian.

Potrivit ministrului, aproximativ 3% dintre elevi sunt afectați.

„Pentru ei s-au identificat diverse soluții, de la închirierea sau punerea la dispoziție a unor spații noi până la reabilitare, mai ales în București. Pe de altă parte, utilizarea unor alte școli, unde activitatea se desfășura într-un singur schimb”, a spus ministrul.

Dimian susține că numărul mare de școli aflate în renovare nu trebuie privit ca o problemă, deoarece lucrările de reabilitare presupun proiecte derulate pe mai mulți ani.

„Nu e o veste rea. Faptul că se renovează școli este o veste bună. Un program de renovare nu durează trei luni sau două luni, durează doi sau trei ani”, a declarat el.

Toaletele în curte

Problemele nu se limitează la lucrările de renovare. În România există în continuare unități de învățământ cu toalete în curte. Ministrul Educației susține că zeci de școli au în prezent toalete neconforme, însă precizează că această categorie include și situații în care numărul sau dotarea grupurilor sanitare nu corespund standardelor actuale.

„Inclusiv dacă într-o școală e o singură toaletă și e nevoie de două sau e nevoie de trei, conform standardelor actuale, el intră în categoria de toalete neconforme. Deci nu toate cele pe care le voi menționa sunt în situația de a avea toaletele în curte”, a explicat Dimian.

„Din 2024 s-au alocat fondurile necesare pentru reabilitarea acestor unități sanitare. Cine n-a finalizat atunci a solicitat finanțare și în 2025. Mai sunt încă 74 care din 2024 tot încearcă să rezolve această situație, dar, atenție, aceasta este acțiunea autorității locale. Ei au avut la dispoziție bani, dacă n-au făcut-o, solicită și în acest an. S-ar putea ca unii dintre ei să nu fi lucrat la aceste obiective pentru că lucrează la o școală nouă. Vom vedea”, a explicat ministrul de resort.

Ministerul Educației a publicat, la sfârșitul lunii august, un proiect de Hotărâre de Guvern prin care propune finanțarea lucrărilor pentru amenajarea grupurilor sanitare și asigurarea utilităților în școlile care au încă toalete neconforme, potrivit publicației specializate EduPedu.ro.

Lista publicată de minister cuprinde 97 de unități de învățământ din 16 județe. Unele dintre acestea au toaletele în curte și nu dispun de apă curentă și canalizare.

Cele mai multe astfel de școli sunt în județul Mehedinți, unde sunt 19 unități, și în Vrancea, cu 18 unități.

Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost publicat pe 28 august, cu șapte zile înainte de începerea cursurilor, iar lista unităților de învățământ a fost publicată pe 31 august.