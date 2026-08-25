Scoaterea angajaților statului din consiliile locale. Care este soluția găsită de parlamentari să-și repare eroarea

După ce Parlamentul a adoptat, la începutul lunii august, Legea 165/2026 prin care personalul contractual al statului nu va mai putea ocupa funcții de consilier local sau județean, acum partidele încearcă să întoarcă decizia care ar putea depopula consiliile locale.

Prin Legea 165/2026, promulgată de președintele Nicușor Dan pe 4 august, angajații statului trebuie fie să renunțe la mandatele de consilier în administrația locală, fie să demisioneze din locurile de muncă deținute, în caz contrar intrând în incompatibilitate. Cum indemnizațiile de consilier sunt relativ reduse, mai ales în localitățile mici, măsura riscă să blocheze activitatea unor primării.

Soluția PSD: prorogare și amnistie pentru incompatibili

Un proiect de remediere a situație a venit din partea grupurilor PSD și a unor parlamentari PNL care l-au susținut pe Adrian Veștea atunci când a fost desemnat premier, precum Alina Gorghiu, Ionuț Stroe sau Monica Anisie.

Soluția găsită a fost formularea unor amendamente la un proiect mai vechi de modificare a Codului Administrativ, depus în aprilie, care inițial viza recunoașterea activității de viceprimar ca vechime în muncă.

Un prim amendament prevede prorogarea termenului de aplicare al articolului 550 din Codul Administrativ, cel care impune regimul incompatibilităților pentru funcționarii publici și personalului contractual, până la 1 ianuarie 2019.

Al doilea amendament stipulează că situațiile apărute între intrarea în vigoare a Legii 165/2026 și a noului act normativ „de natură să genereze o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese, după caz, nu constituie incompatibilități sau conflict de interese și nu atrag răspunderea juridică aferentă acestora”. Altfel spus, până când legea nouă nu va fi adoptată, prevederile Legii 165 privind incompatibilitatea nu se vor aplica.

PNL invocă situația lui Dominic Fritz

În tabăra PNL, liderul deputaților liberali Gabriel Andronache crede că măsura prevăzută în Legea 165/2026 ar trebui să se aplice doar viitorilor aleși locali. „Regula să fie aceeași: noile dispoziții să se aplice după încheierea mandatelor aflate în derulare”, a declarat Andronache, pentru HotNews.

El a invocat că o suspendare a situației de incompatibilitate ar trebui să-l vizeze inclusiv pe Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

„Ne așteptăm la egalitate de tratament juridic . Adică toate situațiile de incompatibilitate să permită încheierea mandatelor în curs (inclusiv cel al primarului Timișoarei)”, a mai spus Andronache.

ANI, criticată de USR

USR, prin vocea purtătorului de cuvânt Cristian Seidler, impută ANI faptul că interpretarea textului de lege pe care a oferit-o în urma unei solicitări făcute de primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, este „profund problematică”, întrucât Agenția susține că repercusiunile pentru angajații statului care sunt în incompatibilitate din cauza statutului de ales local ar urma să fie sancțiuni disciplinare, nu pierderea mandatului.

„„Dacă textul legii introduce noi standarde de integritate pentru aleșii locali, atunci este evident că aceste standarde trebuie aplicate funcției alese. Nu poți sancționa un raport de muncă pentru o situație care nu ține de activitatea profesională a angajatului. Interpretarea contrară arată cât de aberant ajung să reacționeze instituțiile publice atunci când sunt atinse interesele PSD”, afirmă Cristian Seidler.

„Panica din PSD pe acest subiect spune totul despre prioritatea lor: să păstreze cât mai mulți oameni dublu înșurubați – și ca aleși locali, și ca angajați la stat. În loc să avem o discuție serioasă despre o lege prost gândită și despre aplicarea ei coerentă, vedem din nou instituții care caută interpretări convenabile atunci când sunt puse în pericol funcțiile și accesul la bani publici ale clientelei de partid”, conchide Cristian Seidler.

Drulă: „Borfașii noștri sunt și proști”

Asupra scandalului s-a pronuțat și deputatul USR Cătălin Drulă, într-o postare pe Facebook. Drulă afirmă că Legea 165/2026 este una proastă întrucât consilierii locali nu pot trăi doar din indemnizația de consilier, însă episodul ar arăta cum PSD controlează instituțiile statului în favoarea intereselor sale, astfe încât aceste instituții să deturneze sensul unei legi.

„Azi-noapte, furie și confuzie. Azi-dimineață partidul-stat s-a mobilizat. Olguța Vasilescu a pus ANI la muncă. Să dea o adresă cum că legea nu spune ce spune. ANI le-a dat pe jumătate, dar nu prea, că totuși prea e trecută negru pe alb incompatibilitatea. S-a trecut la soluția #2: un proiect de lege care scoate incompatibilitatea cu excepția funcțiilor de conducere de la stat, dar chiar și pentru acelea să se aplice abia după mandatul actual al consilierilor, iar pentru cei care începând de azi au fost în incompatibilitate: amnistie. Da, ați citit bine. Amnistie. Pentru că e totuși activul de partid și pentru ei statul și PSD-ul e mumă”, scrie Drulă.

Cum soluția legislativă cere timp pentru adoptare, s-a recurs la soluția #3, anume circulara trimisă de ministrul Dezvoltării și Administrației, Cseke Attila, prin care informa prefecții că asimilarea incompatibilităților personalului contractual cu cele ale funcționarilor publici nu s-ar aplica și consilierilor locali.

„Ceva mai tare decât CCR, CEDO și ce mai vreți: adresa semnată de ministru! A dat dl. Cseke adresă că s-a înțeles greșit legea. Mai precis, într-un contorsionism legal, dl. Cseke explică prefecților că interpretarea corectă trebuie să fie că noua lege chiar dacă e mai nouă, e mai generală decât vechea lege care e mai specială, deci fiind asta nouă mai generală decât cea specială, nu se aplică”, a comentat Drulă.

„Și da, pentru cei care au un dubiu, borfașii noștri sunt și proști de multe ori. Când nu e ticăloșie e foarte multă prostie”, a conchis Drulă.