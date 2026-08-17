Cum argumentează CCR decizia care îl poate lăsa fără mandat pe Fritz, dar și hotărârea ca demnitarii să nu publice declarații de interese financiare

Măsurile de sancționare a conflictului de interese intră în marja de apreciere a Parlamentului, iar aplicarea în timp a acestor măsuri s-a realizat cu respectarea Constituției, explică judecătorii CCR în comunicatul transmis după decizia dată luni pe legea ANI.

Luni, cu majoritate de voturi, judecătorii CCR au declarat constituțională încetarea de drept a funcției publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru aleșii găsiți definitiv incompatibili sau în conflict de interese. Într-o astfel de situație este și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care a pierdut procesul cu ANI în iunie, prin decizia definitivă a Înaltei Curți.

„Reglementarea măsurilor de sancționare a conflictului de interese intră în marja de apreciere a legiuitorului, iar aplicarea în timp a acestora, prin intermediul normelor tranzitorii adoptate, s-a realizat cu respectarea art.15 alin.(2) din Constituție”, notează CCR în comunicatul transmis după decizie.

Prevederea constituțională invocată de CCR stabilește că „legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile”.

Reacția primarului USR al Timișoarei: „Un brutal abuz de putere”

Într-o reacție pe Facebook după decizia CCR, Dominic Fritz a acuzat instituția că a validat „un brutal abuz de putere”.

„Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaților de a scăpa de mine îi face să acționeze disperat până într-acolo încât demolează bazele democrației. Un stat de drept care există doar atunci când PSD își dorește, nu mai este stat de drept”, a declarat liderul USR și primarul Timișoarei.

În replică, liderul PSD i-a amintit de sloganul „Fără penali în funcții publice” pe care îl promova USR. O reacție a avut și AUR, care i-a solicitat lui Dominic Fritz să demisioneze de la Primăria Timișoara.

În 18 iunie, ÎCCJ a stabilit, printr-o decizie definitivă, că primarul municipiului Timișoara este în conflict de interese. Dominic Fritz, care ocupă funcția din septembrie 2020 și este la al doilea mandat, a primit și interdicția de a mai candida pe o perioadă de trei ani de la încheierea actualului mandat.

De ce e neconstituțională publicarea declarațiilor de interese financiare

Tot luni, cu majoritate de voturi, CCR a mai decis, cu majoritate de voturi, că este neconstituțional ca demnitarii să publice declarațiile de interese financiare.

În comunicatul transmis după decizie, CCR spune că o astfel de măsură ar fi adus „atingere dreptului la viață privată”.

„Publicarea declarațiilor de interese financiare ale persoanelor care dețin funcții/ demnități publice, precum și ale soților/ soțiilor acestora pe pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate contravine Deciziei Curții Constituționale nr.297/2025, prin care s-a stabilit că astfel de măsuri aduc atingere dreptului la viață privată”, notează CCR.

Curtea a vorbit și despre decizia de a declara neconstituțional, cu unanimitate de voturi, amendamentul AUR prin care și partenerii demnitarilor ar fi avut obligația de a depune declarațiile de avere și declarațiile de interese.

„Sintagma «persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți» este imprecisă prin conținutul său normativ. Totodată, legiuitorul nu poate atașa obligații juridice în privința persoanelor care au relații personale nerecunoscute juridic de stat”, mai explică instituția.

Ce urmează pentru legea ANI, un jalon de sute de milioane de euro din PNRR

Proiectul legii ANI, un jalon de circa 770 de milioane de euro în PNRR, nu va merge la președintele Nicușor Dan pentru o eventuală promulgare, ci se va întoarce în Parlament pentru a fi pus în acord cu deciziile CCR.

Astfel, va fi nevoie de convocarea ședințelor de plen la Camera Deputaților și la Senat pentru a elimina prevederile declarate neconstituționale de CCR.

Legea integrităţii reprezintă un jalon în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Pentru ca România să acceseze cele 771 de milioane de euro, actul normativ trebuie promulgat până la 31 august 2026.