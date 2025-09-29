Scor irelevant: partidul AUR din Republica Moldova a luat cu puțin peste 0% din voturi la alegerile parlamentare

Partidul adunase cu puțin peste 1500 de voturi, potrivit rezultatelor parțiale după numărarea voturilor de la 97% dintre secțiile din țară și de peste hotare.

Partidul AUR din Republica Moldova a obținut un scor aproape de irelevanță la alegerile parlamentare de duminică: doar 0,10%, adică 1565 de voturi, după numărarea voturilor de la 97% dintre secții.

Asta după o serie de declarații contradictorii făcute de la București și Chișinău.

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat vineri că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova. Formațiunea politică nu a oferit un motiv concret, transmițând printr-un comunicat că nu își dorește să fragmenteze „și mai mult votul”.

„Nu vrem să fim acuzați că ne-am implicat în afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc și trebuie să revină îndată acasă! Urăm succes competitorilor care respectă România și istoria neamului nostru de pe ambele maluri ale Prutului”, a transmis AUR într-un scurt comunicat de presă.

Ulterior, președintele AUR Moldova Boris Volosatîi, fost deputat AUR în Parlamentul României, a susținut o declarație de presă în care a infirmat anunțul făcut de la București.

El a subliniat că Alianța pentru Unirea Românilor din Republicat Moldova este un partid independent, nu o filială a partidului omonim din România condus de George Simion.

Liderul grupului senatorial al AUR, Petrișor Peiu, a spus că decizia lui Volosatîi nu a fost luată cu susținerea partidului de la București și a admis că este vorba de două partide distincte.

„Dânsul face ce face în nume personal, fără susținerea AUR România. Sunt două partide diferite, unul înregistrat în Republica Moldova, altul în România. Dar nu cu mine ar trebui să discutați acest aspect”, a spus, într-o reacție pentru HotNews, unul dintre liderii AUR, senatorul Petrișor Peiu.

Un alt partid, apropiat de AUR România, a obținut un scor bun și este aproape de a intra în parlamentul moldovean.

Este vorba despre Partidul Politic Democrația Acasă (PPDA), care nu trecea pragul de 5% în niciun sondaj, deși începuse să crească în preferințele alegătorilor, iar acum are între 5 și 6% în numărătoarea parțială.

Partidul Democrația Acasă (PPDA) este condus de Vasile Costiuc, profesor de istorie și geografie. El a ajuns vizibil pe scena politică de la Chișinău abia în acest an, când Coștiuc a devenit partenerul moldovean al lui George Simion.

Principalul partener al acestui partid a fost AUR și liderul său, George Simion, care a făcut campanie activă pentru „Democraţia Acasă” pe TikTok și pe alte rețele sociale.