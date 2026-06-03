Prezentatorul emisiunii de știri „numărul 1 din America” tocmai a fost dat afară de noua conducere. Acuzații grave după concediere

CBS News, unul dintre cele mai mari posturi TV de știri din Statele Unite, l-a concediat marți seară pe Scott Pelley, veteranul prezentator al cunoscutei emisiuni „60 Minutes”, pe fondul unei reorganizări tumultoase a organizației, aflată sub o nouă conducere, scrie BBC.

Bari Weiss, noua șefă a CBS News, a concediat săptămâna trecută o serie de angajați ai canalului de știri, inclusiv pe producătorul executiv de lungă durată, și l-a numit pe Nick Bilton în funcția de editor, deși acesta nu are experiență în domeniul jurnalismului de televiziune.

Aceste măsuri au alimentat îngrijorările potrivit cărora conducerea rețelei ar submina jurnalismul independent la cel mai longeviv și cel mai bine cotat program de știri din SUA.

La o ședință a personalului de luni, Pelley a acuzat-o pe Weiss că „ucide 60 Minutes”, au relatat mass-media americane. Bilton l-a catalogat pe Pelley drept „necooperant”, într-o scrisoare de concediere trimisă prezentatorului.

BBC menționează că a contactat CBS News pentru a obține un punct de vedere pe acest subiect.

Într-un comunicat transmis după concediere, Pelley a acuzat organizația că a devenit mai politizată și că l-a forțat să „introducă falsuri și prejudecăți” în munca lui.

„Mi s-a spus să includ afirmații care nu sunt verificate”, a continuat el.

Pelley a mai susținut că „incompetența și lipsa de profesionalism din partea noii conduceri au provocat haos”.

În scrisoarea de reziliere a contractului lui Pelley, trimisă marți, Bilton l-a acuzat pe prezentator că a deturnat ședința cu personalul pentru a-l denigra pe el, calificările și intențiile lui cu „o lipsă de civilitate și un dispreț remarcabile”.

„Antipatia ta față de viitorul emisiunii a fost exprimată clar și răspicat. Și te-am auzit”, i-a scris Bilton.

De asemenea, noul redactor-șef a trimis o notă separată angajaților emisiunii „60 Minutes”, spunând că a făcut multiple încercări de a purta conversații directe cu Pelley și că nu a putut găsi un teren comun.

„Aceasta nu a fost calea pe care a ales-o Scott”, a afirmat Bilton, în scrisoarea publicată de CBS News.

CBS News are un acord de parteneriat cu postul britanic BBC, ceea ce înseamnă că conținutul de știri, inclusiv materialele video, poate fi partajat. BBC News este independentă din punct de vedere editorial față de CBS.

Tulburările din cadrul organizației americane de presă erau în derulare încă din august 2025, când David Ellison, un aliat al președintelui american Donald Trump, a cumpărat compania-mamă a CBS, Paramount.

Ellison a numit-o pe Weiss în funcția de nou redactor-șef al CBS în octombrie. Ea a prezentat o nouă viziune pentru CBS News în era digitală.

Weiss le-a spus angajaților în ianuarie că CBS News se baza prea mult pe televiziunea tradițională și „nu producea un produs pe care suficient de mulți oameni să-l dorească”.

„Realitatea are două aspecte. Primul: nu suficient de mulți oameni au încredere în noi. Nu în voi. În noi. Adică în mass-media mainstream”, a spus ea, potrivit The Hollywood Reporter. „Al doilea: nu facem suficient pentru a veni în întâmpinarea publicului acolo unde se află. Așa că ne părăsesc.”

De atunci, CBS a concediat un număr de angajați – peste 6% din forța de muncă – și a închis renumita sa divizie de radio. După ce ultimul sezon al emisiunii „60 Minutes” s-a încheiat pe 17 mai, rețeaua a concediat-o pe Tanya Simon, producătorul executiv, și pe corespondentele de lungă durată Sharyn Alfonsi și Cecilia Vega, angajându-l pe Bilton pentru a conduce emisiunea.

Cecilia Vega a spus ulterior, într-un comunicat, că directorii au încercat să influențeze subiectele și să „introducă prejudecăți politice”, calificând acest lucru drept „periculos pentru emisiune și periculos pentru democrație”.

„Astăzi, am pierdut un loc de muncă extraordinar”, a scris ea. „Dar încă îmi păstrez integritatea. Către foștii mei colegi: continuați să țineți piept.”

Pelley a fost editor principal și prezentator al emisiunii și a fost corespondent al „60 Minutes” timp de 22 de ani. A lucrat la CBS News timp de 37 de ani și pleacă cu „inima plină de recunoștință”, a scris el, în comunicatul său.

Bilton este un fost editorialist pe domeniul tehnologiei la The New York Times și regizor de filme documentare. El a declarat ce a fost angajat că Weiss l-a adus în timp ce audiența emisiunii „60 Minutes” era în creștere – cu 9% conform ratingurilor Nielsen – dar că acest lucru nu era un indicator al prognozei pe termen lung.

„Este în continuare emisiunea de știri numărul 1 din America. Dar istoria ne arată că schimbările radicale nu se produc imediat odată cu apariția noilor tehnologii – de obicei, acestea au loc câțiva ani mai târziu”, a declarat Bilton pentru CNBC. „Suntem la un pas de ca acest lucru să se întâmple în cazul televiziunii tradiționale”.