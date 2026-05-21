Scriitoarea Narine Abgarian, despre cum „să trăiești mai departe” în ciuda a tot ce se întâmplă: „Aș vrea ca fiecare om să știe că nu este singur în acest moment”

Am întâlnit-o pe Narine Abgarian la București, după lansarea ediției în limba română a cărții „Oameni care vor fi mereu cu mine” (Editura Humanitas Fiction) și am vorbit despre cum să trăiești în vremuri grele, nu doar să supraviețuiești. Povestea, în ediția de vineri, 15 mai, a newsletter-ului „Partea Bună”, la care vă puteți abona mai jos.



Una dintre cărțile scriitoarei de origine armeană Narine Abgarian se cheamă, în original, „Să trăiești mai departe”. Tradusă în limba română sub titlul „Viața e mai dreaptă decât moartea”, cartea vorbește despre marele dar al scriitoarei. Acela de a-i face pe oameni să simtă că pot continua viețile și că își pot găsi sensul, în ciuda a tot ce li s-a întâmplat rău.

Sursa ei de inspirație se găsește în locul în care s-a născut. În orașul Berd cel încercat de războaie și de pericole, e mereu ceva care rezistă, ceva care rămâne intact.

Astăzi există un război care durează de mai bine de patru ani la marginea Europei, un nou război a început în Orientul Mijlociu. „Lumea călduță” în care trăiam a dispărut însă înainte de asta, odată cu pandemia de COVID, crede scriitoarea. „Aș vrea ca fiecare om să știe și să țină minte că nu este singur în acest moment. Pentru că exact în același timp, o mulțime de oameni se chinuie cu aceleași probleme, aceleași frici, aceleași întrebări”, spune Narine Abgarian, într-o discuție tradusă de Anton Breiner.

Continuarea, vineri dimineață, în newsletter-ul „Partea Bună”.