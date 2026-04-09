„Scrisă probabil de ChatGPT”. JD Vance îi ironizează pe iranieni și respinge acuzațiile de încălcare a armistițiului

Vicepreședintele american JD Vance a negat că Statele Unite ar fi încălcat acordul de încetare a focului cu Iranul și susține că au existat trei versiuni diferite ale propunerii în 10 puncte, ceea ce a alimentat confuzia cu privire la baza negocierilor, a transmis CNN.

Vance l-a criticat pe președintele parlamentului iranian, care reclamase încălcarea a trei clauze din cadrul propus de Teheran pentru negocieri.

„Chiar mă întreb cât de bine înțelege engleza, pentru că sunt lucruri pe care le-a spus care, sincer, nu avut logică în contextul negocierilor pe care le-am purtat”, a declarat vicepreședintele Statelor Unite, înainte de a se îmbarca în aeronava Air Force Two pentru a reveni din Ungaria.

El susține că au existat trei versiuni de propuneri în 10 puncte.

„Prima propunere în 10 puncte a fost ceva ce a fost trimis și, sincer, credem că probabil a fost scrisă de ChatGPT, care le-a fost trimisă lui Steve Witkoff și Jared Kushner și care a ajuns imediat la gunoi, și a fost respinsă”, a adăugat JD Vance.

Conform vicepreședintelui american, a doua propunere a fost „mult mai rezonabilă”.

În schimb, JD Vance a criticat a treia propunere, pe care a spune că a văzut-o pe rețelele sociale. Era „chiar mai maximalistă” decât prima, susține oficialul.

Ce declarase președintele parlamentului iranian

Mohammad Bagher Ghalibaf a afirmat, miercuri, că trei clauze din propunerea în 10 puncte au fost încălcate înainte de tratativele de vineri din Pakistan, astfel că negocierile sunt „nerezonabile” în acest moment.

Potrivit oficialului iranian, două dintre încălcări se referă la intrarea unei „drone intruse” în spațiul aerian național, respectiv la negarea dreptului Teheranului de a îmbogăți uraniul.

În plus, forțele israeliene continuă să atace Hezbollah în Liban, deși acest aspect trebuie, de asemenea, inclus în armistițiu în ciuda obiecțiilor venite dinspre Statele Unite și Israel, a spus Ghalibaf.

Israelul susține că acordul nu acoperă și situația din Liban.

Deși a afirmat la rândul său că Statele Unite nu au fost de acord cu includerea Libanului în acord, Vance a afirmat totuși că Israelul ar trebui „să se tempereze un pic în Liban”.