Scrisoarea CEO HotNews: Introducem conținutul plătit. Acord cu The New York Times

Managerul companiei care editează HotNews, Răzvan Ionescu, a făcut public, miercuri, un mesaj în care anunță că „săptămâna viitoare lansăm HotNews Premium, un proiect bazat pe conținutul plătit, adică pe jurnalism susținut de public”. Care sunt argumentele sale.

Ionescu spune că cititorii care se vor abona la HotNews Premium pe un an vor primi, în pachet, și acces nelimitat pentru un an la tot ce are de oferit The New York Times.

În fiecare zi, câteva articole de pe site vor putea fi citite exclusiv de cititorii HotNews Premium. Restul articolelor vor putea fi citite ca și până acum. HotNews publică aproximativ 100 de articole pe zi.

Sunt Răzvan Ionescu și vă scriu în calitate de CEO și de acționar minoritar al companiei care editează HotNews.

Am avut șansa de a lucra, ca ziarist și mai apoi ca manager sau fondator, în redacții și la produse de presă precum Evenimentul Zilei, Gazeta Sporturilor, Adevărul și Recorder.

Ca și în cazul democrației, cred cu tărie că presa este cea mai proastă formă de informare, cu excepția tuturor celorlalte metode care au fost încercate de-a lungul timpului.

Cu această convingere am ajuns să investim în HotNews, în septembrie 2022, alături de Dragoș Vîlcu, care este acționar majoritar. Eu lucrasem în presă, el, niciodată. Dragoș a devenit proprietar al HotNews după ce a construit, ca producător de film și antreprenor, Multi Media Est (MME), o companie de producție și post-producție video. Lucrează pe piața națională privată și pe cea internațională.

La HotNews, ca presă independentă, trăim din ce producem. Facem un serviciu public, vrem să fim mai buni pentru cititorii noștri, e un serviciu de care are nevoie toată țara, iar asta o putem face împreună.

Ce lansăm

Vă scriu pentru a vă anunța că, în câteva zile, noi, la HotNews, ne racordăm la modelul internațional unde presa nu se mai bazează doar pe publicitate.

Săptămâna viitoare lansăm HotNews Premium, un proiect bazat pe conținutul plătit, adică pe jurnalism susținut de public. Înainte de asta, ne simțim datori să împărtășim câteva informații și idei publicului nostru.

Toate marile publicații din lume au printre sursele de venit și ceea ce se cheamă „audience revenue”, adică venituri de la public.

Viziunea noastră este că trebuie să investim în jurnalism pentru a continua să consolidăm serviciul public pe care îl oferim. De aceea, susținerea jurnalismului HotNews este o prioritate pentru noi, ca investitori. Compania are o rată de profitabilitate decentă, care să garanteze durabilitatea instituției și motivația acționarilor de a continua.

HotNews crede despre el însuși ceea ce crede și despre țara a cărei societate o servește. Nu spunem una și facem alta. Credem în eficiență. Încurajăm rațiunea economică și în comunități. În ce privește jurnalismul HotNews, doar o activitate economică eficientă ne conservă capacitatea de a produce conținut de calitate, precum știri, investigații, reportaje și analize.

Acordul HotNews – The New York Times

De săptămâna viitoare, HotNews va avea câteva articole pe zi care vor putea fi citite exclusiv de către membrii HotNews Premium, cititorii care vor alege să susțină financiar jurnalismul nostru prin abonarea la unul dintre pachete, lunar sau anual. Aceste câteva articole vor purta eticheta „HotNews Premium”. Majoritatea conținutului HotNews va rămâne cu acces liber pentru toți cititorii noștri.

Cititorii care se vor abona pe un an vor primi, în pachet, și acces nelimitat pentru un an la The New York Times, cea mai mare publicație din lume, cu care HotNews a încheiat un acord. Vom reveni în zilele viitoare cu detalii despre proiectul HotNews Premium.

De ce facem asta

Ne gândim de câțiva ani la acest model. Am fost atenți la ce se întâmplă în lume și, mai ales, în Europa de Est. Lucrăm aplicat la acest produs premium de peste un an de zile. Am studiat modelele internaționale, în special cele din țările din zonă, precum Cehia, Polonia, Slovacia sau Ungaria și Bulgaria.

Tot ce vedem în publishingul de news în ultimii 10 ani ne arată că jurnalismul de referință rămâne vital pentru sănătatea unei societăți bazată pe statul de drept. Și că acest jurnalism nu se poate dezvolta sustenabil doar din veniturile de publicitate.

HotNews a investit mult în jurnalism în ultimii ani. Cu toate astea, o redacție de 40 de jurnaliști nu poate face minuni în serviciul său pentru societate. Ca să acoperim consistent toate domeniile de interes public, ca să dăm claritate marilor subiecte de pe agenda publică internă și internațională, trebuie să generăm resurse suplimentare de dezvoltare.

Ce se va întâmpla după lansarea HotNews Premium

Mai trebuie adăugat ceva foarte important: jurnalismul din România e în suferință de mulți, mulți ani. În același timp, există mulți jurnaliști care își fac datoria cu credință, cu profesionalism și cu deplină onestitate. Publicul, dar și mulți oameni onești din profesie, merită altceva decât să rămână cu un simulacru de jurnalism, deci cu o înțelegere strâmbă a realității.

În final, pe lângă promisiunea de a consolida tot mai mult prestația noastră jurnalistică, e bine să spunem și câteva direcții pentru perioada imediat următoare lansării HotNews Premium:

vom da tot mai mult voce publicului, vom introduce și vom consolida căile de interacțiune cu cititorii.

vom crește nivelul de transparență, comunicând și mai clar planurile noastre editoriale, viziunea managementului și a acționarilor, rezultatele de audiență și cele financiare.

vom face publice reguli, decizii și rezultate de colaborare în piața de publicitate, inclusiv bugetele de venituri din publicitatea politică în anii electorali 2024 și 2025.

vom diversifica oferta noastră de conținut și dincolo de știri, reportaje, analize, investigații și opinii.

Suntem foarte conștienți că procesul pe care îl demarăm cu această declarație de intenții și de principii ne obligă și mai mult. E un drum lung. Vă vom convinge să ne susțineți doar dacă arătăm că ne apropiem tot mai mult de standardele occidentale ale jurnalismului pus în interes public.

Vă încredințăm că începem acest drum cu emoții și, deopotrivă, cu aceeași credință în această meserie minunată. Vom merge împreună, ca de fiecare dată în acești peste 25 de ani de HotNews.

Cu toată gratitudinea,

Răzvan Ionescu

CEO/ Publisher HotNews.ro