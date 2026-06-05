Scrisoarea integrală a lui Zelenski pentru Putin. „Chiar vreți să treceți prin toate astea? Cum spui chiar tu, «totul trebuie calculat»”

Într-o scrisoare deschisă adresată lui președintelui rus, Zelenski spune că ar fi „pur și simplu greșit” să aștepte ca SUA să își mute atenția de la Iran din nou către acest război. El a propus o întâlnire față-n față, într-o țară neutră, și a vorbit și despre efectele războiului asupra Rusiei. Scrisoarea lui a venit la câteva zile de la un atac ucrainean asupra orașului Sankt Peterburg, unde are loc „Davos-ul lui Putin”.

Scrisoarea completă adresată de Volodimir Zelenski lui Vladimir Putin:

„Când ați condus Rusia acum mai bine de 26 de ani, mulți din Ucraina aveau o atitudine pozitivă față de dumneavoastră. Așa a fost. Asta e deja de domeniul trecutului.

Acum, majoritatea absolută a ucrainenilor percep pozitiv faptul că dronele noastre cu rază lungă de acțiune au vizitat deschiderea forumului dumneavoastră din Sankt Petersburg, acoperind o distanță de peste 1.000 de kilometri. După cum bine știți, această distanță nu este limita capacităților noastre.

Cei 26 de ani de domnie a dumneavoastră au schimbat complet agenda relațiilor dintre Ucraina și Rusia. De la discuțiile despre comerț și alte probleme civile, popoarele noastre au trecut la subiectul exclusiv al loviturilor și pierderilor.

Ți-ai petrecut aproape jumătate din cei 26 de ani de mandat în războiul împotriva Ucrainei.

Indiferent ce ai spune despre NATO, geopolitică și limba rusă, acest război este alegerea ta personală – un război fără un motiv real. Așa îl va ține minte istoria.

De data asta poate decurge complet diferit.

Auzim adesea că războiul ți se potrivește. Desigur, nu când vine vorba de siguranța reședinței tale din Valdai sau de o paradă din Moscova. Propria ta viață este valoroasă pentru tine.

Dar acum vedem cu toții că acest lucru nu le mai convine în sfârșit rușilor – că războiul aduce din ce în ce mai multă negativitate Rusiei.

Nu le plac dronele și rachetele noastre.

Nu le plac lipsa benzinei și creșterile constante de prețuri.

Nu le plac interdicțiile constante.

Nu le place intenția dumneavoastră de a organiza un al doilea val de mobilizare pentru a extinde războiul într-o altă direcție în Ucraina sau pentru a-l îndrepta împotriva altor țări – vecinii Rusiei.

Nu le place că sfârșitul războiului tău nu se întrevede.

Da, încă îi poți obliga pe ruși să trăiască așa. Dar resursele tale sunt reduse semnificativ.

Nu veți avea suficienți bani și putere politică pentru a continua să cumpărați loialitatea rușilor, așa cum ați făcut timp de 26 de ani. Vom face tot posibilul ca lumea să se ocupe de acest lucru.

Cum spui chiar tu, „totul trebuie calculat”. Ieri am primit un raport despre pierderile armatei dumneavoastră pe frontul din Ucraina, în luna mai. Din nou, numărul acestora este de peste 30 de mii de ruși uciși și grav răniți.

Păstrăm exact această cifră în fiecare lună și avem confirmări video ale fiecărei pierderi – acest lucru nu este nefondat. Știm că 63% dintre pierderile voastre de pe front sunt uciși și doar 37% sunt răniți.

În secolul XXI, armatele nu își pot permite un astfel de echilibru. În viitor, proporția celor uciși va crește.

Nu e vorba că noi, cei din Ucraina, ne îngrijorăm din cauza rușilor. După tot ce a adus războiul vostru Ucrainei. Dar îmi pasă de ucraineni.

Ne pierdem oamenii, iar fiecare pierdere ne doare. Și chiar dacă rata pierderilor Ucrainei este de unu la cinci sau unu la șase în comparație cu pierderile Rusiei, tot contează foarte mult.

De asemenea, contează și că amânați în mod regulat, la fiecare câteva luni, termenele limită pentru capturarea regiunilor noastre, în primul rând a regiunii Donețk. Nu o veți captura nici anul acesta.

Dar noi, în Ucraina, nu vrem un război permanent. Știm foarte bine că viața este incomensurabil mai bună fără război. Și vrem să obținem asta.

Sunt sigur că majoritatea rușilor sunt gata să dea un răspuns pozitiv la această întrebare, iar dumneavoastră știți asta.

Mulți nu credeau că Ucraina va rezista atât de mult în defensivă.

Nu ai crezut. Și nici cei care te-au sfătuit nu au crezut. A fost o greșeală.

Nu te așteptai la o rezistență la scară largă din partea Ucrainei și nu ai prevăzut că lucrurile vor merge atât de departe. Dar iată-ne, în al cincilea an al unei ciocniri la scară largă.

Nu te teme să ieși din război – acesta este principalul lucru de care ai nevoie acum. Ucraina își păstrează independența. Și o va păstra. În ciuda oricăror alte predicții.

„Astăzi sunteți complet dependenți de China”

Am unit mulți oameni în lume în apărarea Ucrainei și împotriva voastră. Am găsit arme și fonduri.

Noi primim sprijin, voi primiți sancțiuni. Și așa va continua până când va exista dreptate pentru Ucraina, pe care o dorim și care poate fi obținută.

Nu vom permite să aibă succes cei care încearcă să vă convingă că sancțiunile împotriva Rusiei vor fi relaxate semnificativ și că sprijinul pentru Ucraina va fi redus semnificativ fără o schimbare semnificativă a poziției dumneavoastră față de Ucraina.

Exemplul lui Orbán demonstrează rușinea în care ajung cei care aleg să ajute Rusia în războiul său împotriva noastră.

Ucraina a trecut prin ierni grele când ați încercat să ne distrugeți sectorul energetic. Am supraviețuit și, chiar și în întuneric, rezistența ucrainenilor a rămas.

Noi am adus războiul pe teritoriul vostru și nu ați fi putut să-i faceți față fără ajutorul Coreei de Nord. Sunteți primul conducător rus care a trebuit să apeleze la Phenian pentru ajutor.

Și astăzi sunteți complet dependenți de China – tot pentru prima dată în istoria Rusiei.

V-ați așteptat ca ucrainenii să nu aibă suficientă forță pentru a se apăra, dar acum oamenii noștri ajută la construirea apărării pentru partenerii noștri din Orientul Mijlociu și din Golf.

Ați sperat la tulburări interne în Ucraina, dar propriile voastre formațiuni militare s-au răzvrătit împotriva voastră. 23 iunie va fi o altă aniversare, iar tăcerea nu va șterge acest fapt din istorie.

Și acum propriii voștri oficiali guvernamentali, oameni de afaceri și propagandiști vă privesc cu o oboseală evidentă. Lumea vede asta.

„Acum luați în considerare planuri de război pentru 2027 și 2028”

Lumea nu s-a săturat de Ucraina, așa cum ați sperat mult timp. Însă tot mai mulți se satură de Rusia, inclusiv cei din lumea globală care vă ajută să ocoliți sancțiunile și să vă mențineți economia pe linia de plutire.

Nu poți să nu observi asta. După 26 de ani, bătrânețea a început să-și facă simțită prezența. Cu cât avansezi, cu atât vei fi mai obosit.

Am văzut documente de informații care arată că acum luați în considerare planuri de război pentru 2027 și 2028. Știm, de asemenea, că sperați că balistica va face pentru voi ceea ce nimic altceva nu a făcut.

Vreți să trageți Belarusul și mai adânc în război, iar acum suntem forțați să ne pregătim și pentru asta.

Vedem că jucați un fel de joc cu Transnistria. Propagandiștii dumneavoastră amenință toți vecinii Rusiei într-un fel sau altul. Chiar vreți să treceți prin toate astea?

Alegerea îți aparține acum. Gata cu războiul.

Ucraina își propune să pună capăt acestui război. Trebuie să facem acest lucru cu onestitate, cu demnitate și să garantăm că nu va exista o nouă izbucnire de război.

Vedem că Statele Unite își dedică toată atenția problemei Iranului și este pur și simplu greșit să așteptăm războiul din Europa să le revină în atenție. Ucraina propune să încheie războiul într-un format între noi și voi.

Propun o întâlnire.

Toată lumea i-a auzit pe reprezentanții dumneavoastră spunând zâmbind că aș putea veni la Moscova. Dar după 26 de ani, nu este nimic de făcut pentru un lider ucrainean în capitala voastră – cum nu este nimic nici pentru un lider rus în Kiev.

Există țări care găzduiesc în mod tradițional lideri pentru a rezolva probleme de război și pace. Elveția, Turcia, țări din lumea arabă – multe pot și doresc să găzduiască această întâlnire.

Liderii sunt cei care decid problemele cheie – așa a fost și așa va fi întotdeauna.

Propun să stabiliți o dată clară a întâlnirii.

Am auzit că vi s-a promis în Alaska că unele lucruri legate de Ucraina și Europa vor fi rezolvate. Dar vedeți că problemele ucrainene și europene nu sunt rezolvate la Anchorage.

Alți participanți desemnați se pot alătura traseului bilateral stabilit de noi.

Întrucât războiul este în desfășurare în Europa, iar noi, în Ucraina, avem nevoie de garanții de securitate, iar dumneavoastră doriți garanții de securitate pentru dumneavoastră, pare logic să-i implicăm pe cei care pot acționa cu adevărat ca garanți.

Credem că este necesară participarea Europei – a celor care au cu adevărat capacitatea de a influența situația.

Credem că Statele Unite ar trebui să fie implicate în acest proces, iar acest lucru poate determina configurația noii arhitecturi de securitate în partea noastră de lume.

Am avut deja experiența multor acorduri cu Rusia și a acordurilor de la Minsk care nu au funcționat. Prin urmare, trebuie să găsim, în primul rând, răspunsuri bilaterale la întrebările existente și să nu ne ascundem de probleme complexe în spatele oricăror formulări, grupuri tehnice sau pierderii de timp în diplomația intermediară.

Prin războiul vostru, ați separat pentru totdeauna Ucraina și Rusia.

Linia frontului este acum linia de la care trebuie să pornească diplomația.

Ucraina este pregătită să înceteze complet focul – pentru perioada în care negocierile vor continua. Și aceasta este o practică standard, confirmată acum de circumstanțele din jurul Iranului. O încercare de a stabili o tăcere reală este cel mai bun început pentru a

începe să discutăm unii cu alții. Credem că aceasta nu va fi doar o tentativă, ci un adevărat armistițiu, dacă doriți. Știți că Statele Unite pot asigura monitorizarea armistițiului de-a lungul liniei de oprire.

Ucraina este gata să facă schimb de prizonieri de război pe principiul „toți pentru toți”, iar acesta ar putea fi un bun prolog pentru sfârșitul războiului.

Trebuie luate măsuri serioase pentru returnarea civililor și a copiilor care au fost luați în timpul războiului

Trebuie să stabilim care va fi viitorul pentru toate generațiile viitoare de ucraineni și ruși.

Dacă personal nu ajungeți la ideea că este timpul să punem capăt acestui război, Ucraina va continua să lupte pentru existența sa. Vom avea cei care ne vor sprijini. Dar va trebui să luptați mult mai intens și pentru existența voastră – nu a Rusiei, ci a voastră.

Și aceasta nu este o amenințare din partea mea sau a Ucrainei. Acestea sunt fapte din istoria Rusiei pe care le cunoașteți bine: când Rusia obosește, se produc schimbări. Putem lucra până la o asemenea oboseală.

Poți să-ți oprești războiul.

Amintire veșnică tuturor celor ale căror vieți au fost luate de acest război.

Glorie Ucrainei!