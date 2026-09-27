Scrisoarea transmisă de comisarul pentru Energie țărilor UE: „Ne confruntăm cu o criză”

Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a prețurilor la energie din cauza efectelor războiului din Iran pe piețele petrolului și gazelor, a afirmat comisarul pentru energie, Dan Jorgensen, într-o scrisoare către miniștrii de profil din UE.

„Ne confruntăm cu o criză a prețurilor legată de o criză a ofertei”, a scris comisarul european pentru energie în scrisoarea trimisă vineri și văzută de Reuters.

Mesajul transmis de Jorgensen vine în condițiile în care Europa depinde în mare măsură de importurile de petrol și gaze.

Furnizorii străini acoperă aproximativ 80% din necesarul de gaz al blocului, ceea ce o expune în mare măsură la creșterea prețurilor globale la energie, cauzată de cvasi-blocarea Strâmtorii Ormuz din cauza războiului din Iran.

Europa nu s-a confruntat încă cu penurii de aprovizionare, dar se luptă cu prețurile în creștere, ceea ce face ca unele țări să se străduiască să-și umple depozitele de gaze înainte de iarnă, când cererea pentru încălzirea locuințelor atinge nivelul maxim.

Capacitatea totală de stocare a gazelor la nivelul UE este plină în proporție de aproximativ 70%, cu 12 puncte procentuale mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor furnizate de Gas Infrastructure Europe.

Jorgensen a afirmat că UE este mai bine pregătită acum decât în iarna anului 2021, când Rusia a restricționat aprovizionarea cu gaze a Europei prin reducerea livrărilor, datorită creșterii capacității de import de GNL, a utilizării sporite a energiei regenerabile și a scăderii cererii de gaze.

Cu toate acestea, el a îndemnat guvernele să-și intensifice pregătirile pentru iarnă.