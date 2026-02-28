Scumpire gaze populație de la 1 aprilie: Al treilea furnizor al țării, +26% la prețul final de la 1 aprilie, față de plafonul încă în vigoare

Furnizorul de gaze naturale cu a treia cotă de piață la nivel de țară și-a notificat clienții din București cu care are contracte în vigoare că, de la 1 aprilie – dacă nu va fi modificată legislația în vigoare, care prevede eliminarea plafonului de 0,31 lei/kWh începând cu data respectivă – noul preț final va fi cu aproape 26% mai mare decât plafonul, respectiv de 0,39 lei/kWh.

