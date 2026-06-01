Scumpire substanțială a prețului motorinei, astăzi, la benzinăriile unui mare lanț de distribuție din România

Rompetrol, unul dintre marile lanțuri de distribuție a carburanților, a crescut prețurile motorinei, luni, după ieftinirea de săptămâna trecută, scrie Economica.net.

Prețul motorinei s-a majorat luni cu 35 de bani pe litru, în timp ce prețul benzinei s-a menținut, potrivit datelor de pe website-ul firmei. Acum, motorina standard costă la Rompetrol 9,59 de lei litrul, același nivel de preț din stațiile OMV, MOL sau Lukoil, conform Economica.

Cât costă motorina, luni, la stațiile din București :

Petrom: 9,53 lei

OMV: 9,59 lei

Rompetrol: 9,59 lei

MOL: 9,59 lei

Lukoil: 9,59 lei

SOCAR: 9,54 lei

Cât costă benzina, luni, la stațiile din București:

Petrom: 9,62 lei

OMV: 9,68 lei

Rompetrol: 9,68 lei

MOL: 9,68 lei

Lukoil: 9,68 lei

SOCAR: 9,64 lei

Săptămâna trecută, dieselul, care este carburantul cel mai folosit în România și este de regulă mai scump, devenise mai ieftin decât benzina în stațiile de distribuție ale companiei Rompetrol.