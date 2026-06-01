Scumpire substanțială a prețului motorinei, astăzi, la benzinăriile unui mare lanț de distribuție din România
Rompetrol, unul dintre marile lanțuri de distribuție a carburanților, a crescut prețurile motorinei, luni, după ieftinirea de săptămâna trecută, scrie Economica.net.
Prețul motorinei s-a majorat luni cu 35 de bani pe litru, în timp ce prețul benzinei s-a menținut, potrivit datelor de pe website-ul firmei. Acum, motorina standard costă la Rompetrol 9,59 de lei litrul, același nivel de preț din stațiile OMV, MOL sau Lukoil, conform Economica.
Cât costă motorina, luni, la stațiile din București :
- Petrom: 9,53 lei
- OMV: 9,59 lei
- Rompetrol: 9,59 lei
- MOL: 9,59 lei
- Lukoil: 9,59 lei
- SOCAR: 9,54 lei
Cât costă benzina, luni, la stațiile din București:
- Petrom: 9,62 lei
- OMV: 9,68 lei
- Rompetrol: 9,68 lei
- MOL: 9,68 lei
- Lukoil: 9,68 lei
- SOCAR: 9,64 lei
Săptămâna trecută, dieselul, care este carburantul cel mai folosit în România și este de regulă mai scump, devenise mai ieftin decât benzina în stațiile de distribuție ale companiei Rompetrol.