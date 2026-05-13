Scumpirea biletului STB de la 3 la 5 lei, amânată până la reorganizarea instituției

Proiectul prin care Societatea de Transport Public București (STB) a cerut majorarea prețului unei călătorii de la 3 la 5 lei nu va fi pus deocamdată pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General. Discuția va fi amânată până la reorganizarea STB, care implică disponibilizarea a 800 de angajați.

Ciucu: Nu e corect să creștem prețul biletului până nu există voință a managementului de a optimiza costurile

„Mai avem o solicitare pe care nu am pus-o pe ordinea de zi, din partea STB, din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București (ADI TPBI) și a Consiliului de Administrație, de a majora biletul de la 3 la 5 lei. Nu am pus-o pe ordinea de zi pentru că mi se pare normal, în condițiile în care și bucureștenii cer să existe restructurare la STB, pentru că în acest moment bugetul este foarte-foarte mare. Va reamintesc că STB-ul este în subordinea Consiliului General, coordonat de ADI TPBI. Am spus că nu este corect să creștem prețul biletului până nu există voință în cadrul managementului de a-și optimiza costurile. După ce vom vedea că au început acest proces de optimizare, o să supun votului”, a declarat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Proiectul privind scumpirea biletelor a fost pus prima dată pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General din 29 ianuarie, însă nu a fost aprobat.

Proiectul prevede următoarele scumpiri:

Pentru o călătorie de 90 de minute – de la 3 la 5 lei;

Pentru două călătorii – de la 6 la 10 lei;

Pentru 10 călătorii – de la 25 la 40 lei;

Abonament de 1 zi – de la 8 lei la 14 lei;

Abonament pentru 1 lună – de la 80 lei la 100 lei;

Abonament pe 1 an – de la 700 la 900 lei;

STB a invocat că în ultimii ani au crescut semnificativ tarifele de operare din cauza majorării prețurilor la energie electrică, combustibil și utilități, la piesele de schimb, consumabile, plus creșterea inflației.

„Majorarea tarifelor titlurilor de călătorie are la baza necesitatea asigurării sustenabilității financiare a serviciului public de transport local de persoane, precum și menținerea unui nivel corespunzător de calitate, siguranță și continuitate a serviciilor oferite populației”, este motivarea majorării prețului, în proiectul de hotărâre.

Ultima oară, tariful biletelor STB a fost majorat în 2021, de la 1,3 la 3 lei o călătorie.

Consiliul General a aprobat miercuri alocarea a 32 milioane lei în bugetul STB, pentru acordarea salariilor compensatorii angajaților care urmează să fie disponibilizați. Banii acoperă patru salarii brute medii (în jur de 9.800 de lei, unul), deși în contractul colectiv de muncă sunt stipulate 20 de salarii medii brute în cazul disponibilizărilor. „Ne așteptăm la destul de multe procese”, spune directorul STB.