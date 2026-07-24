Noi scumpiri la pompă. Benzina a trecut de 9 lei, unde nu a depășit pragul / Motorina, aproape 10 lei

Cine face plinul vineri dimineață va scoate mai mulți bani din buzunar. Mai multe stații de alimentare au mărit prețurile.

Petrom a crescut vineri prețul la combustibil. Astfel, motorina se vinde cu 15 bani mai mult per litru în timp ce benzina se comercializează cu 20 de bani per litru mai scump, potrivit Economica.net.

Acum, prețul benzinei este, la Petrom, de 9,02 lei pe litru, iar cel al motorinei de 9,84 lei pe litru, potrivit datelor din Monitorul Prețurilor Carburanților pentru stațiile din Capitală, consultate de HotNews.

Și la stațiile OMV s-au majorat prețurile. Cea mai recentă scumpire până la cea de vineri a fost făcută în urmă cu două zile., când la Petrom prețurile au crescut cu 15 bani pe litru și la benzină și la motorină.

Motorina, aproape 10 lei

Rompetrol a scumpit sortimentul standard de diesel cu 10 bani în urmă cu o zi. MOL a majorat prețul la motorină cu 10 bani / litru și Lukoil cu 9 bani.

MOL a crescut vineri și prețul pentru benzină, care este la același nivel cu cel de la OMV. SOCAR are aceleași prețuri ca Petrom, prețul la motorină fiind același, însă nu a majorat pentru moment benzină.

Conform datelor furnizate de Monitorul Prețurilor Carburanților și analizate de HotNews, doar două din șase lanțuri de alimentare din Capitală vând benzina sub 9 lei / litru.

În ceea ce privește motorina, prețul mai are puțin și depășește 10 lei.

Cât costă motorina în București, vineri, 24 iulie 2026

Petrom: 9,84 lei

OMV: 9,90 lei

Rompetrol: 9,90 lei

MOL: 9,90 lei

Lukoil: 9,89 lei

SOCAR: 9,89 lei

Cât costă benzina în București, vineri, 24 iulie 2026

Petrom: 9,02 lei

OMV: 9,08 lei

Rompetrol: 9,08 lei

MOL: 9,08 lei

Lukoil: 8,97 lei

SOCAR: 8,84 – 8,89 lei

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