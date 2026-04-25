OFICIAL Scumpiri la metrou, de la 1 mai: o călătorie va costa 7 lei. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial

Călătoria cu metroul din București se scumpește semnificativ începând cu 1 mai, mai exact cu circa 40%. Ordinul privind aprobarea noilor tarife de călătorie a fost publicat, vineri seara, în Monitorul Oficial.

Scumpirea a fost cerută de Consiliul de Administrație al Metrorex, iar ministrul demisionar al Transporturilor Ciprian Șerban (PSD) a aprobat-o, cu o zi înainte să-și dea demisia.

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 mai 2026”, se arată în documentul semnat de Ciprian Şerban.

Noile tarife Metrorex

Astfel, tariful unei călătorii va crește de la 5 lei la 7 lei, pentru două călătorii de la 10 lei la 14 lei și pentru 10 călătorii de la 40 de lei la 55 de lei.

De asemenea, abonamentul pentru 24 de ore se va scumpi la 18 lei, de la 12 lei în prezent, cel pe o săptămână la 60 de lei, de la 45 lei, pe o lună la 140 lei, de la 100 lei, abonamentul pe 6 luni va urca la 700 lei, de la 500 lei, și cel pe un an la 1.300 lei, de la 900 lei.

În ceea ce privește tarifele pentru călătoria metropolitană integrată (Metrorex-STB) acestea ar urma să fie: 9 lei biletul unic pentru o călătorie – 120 de minute, 18 lei biletul unic pentru două călătorii, 72 de lei biletul pentru 10 călătorii, 23 lei abonamentul pentru 24 de ore, 79 lei cel pentru o săptămână, 196 lei pentru o lună, 980 lei pentru șase luni și 1.770 lei pentru un an.