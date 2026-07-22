Scumpiri la pompă în România după ce Kazahstan a oprit livrările de petrol. Specialiștii spun cât poate urca prețul

În benzinăriile din România, carburanții se scumpesc de la o zi la alta și se apropie de pragul de 10 lei pe litru, după ce Kazahstanul, principalul furnizor al României, a oprit livrările. Lipsa petrolului kazah ar putea urca prețurile chiar spre 11 lei, avertizează specialiștii.

Motorina a ajuns să coste miercuri 9,64 lei pe litru în stațiile Petrom, 9,65 lei la Lukoil, 9,70 lei la Rompetrol, OMV și MOL, potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor Carburanților, analizate de HotNews.

Benzina se comercializează cu 8,87 lei pe litru la Petrom și 8,93 lei pe litru la MOL, Rompetrol și OMV.

Noile probleme vin deja pe un fond problematic cauzat de războiul din Iran care au dus la închiderea strâmtorii Ormuz.

Operațiunile de încărcare a petrolului la terminalul maritim al Consorțiului Conductei Caspice (Caspian Pipeline Consortium – CPC) au fost suspendate după ce două petroliere care transportau țiței kazah au fost atacate cu drone pe 19 iulie, a anunțat Ministerul Energiei din Kazahstan, citat de Astana Times.

Potrivit publicației, petrolierele ASIA și NISSOS IOS încărcau petrol extras în Kazahstan în momentul în care au fost atacate la terminalul CPC de la Marea Neagră. Ambele nave aveau echipaje multinaționale, dar nu au fost înregistrate victime.

În urma acestui episod, operațiunile de încărcare a petrolului au fost suspendate, autoritățile kazahe considerând că este prea periculos ca livrările să continue.

Conducta CPC reprezintă principala rută de export pentru țițeiul kazah, transportând cea mai mare parte a exporturilor de petrol către portul rusesc Novorossiisk, la Marea Neagră, de unde sunt expediate către piețele internaționale, inclusiv către România.

Petrolul din Kazahstan acoperă jumătate din necesarul intern de petrol al României

Anul trecut, România și-a acoperit 77% din necesarul de țiței din import, restul provenind din producția internă. Din aceste importuri, aproximativ 63% au venit din Kazahstan, ceea ce face din această țară principalul furnizor de țiței al României.

Sistarea livrărilor din Kazahstan înseamnă așadar un deficit de 50% din necesarul intern.

„Acesta este unul dintre motivele pentru care orice perturbare a exporturilor de țiței din Kazahstan sau a transportului prin terminalul CPC de la Novorossiisk poate avea efecte importante asupra aprovizionării rafinăriilor din România și, implicit, asupra pieței carburanților”, spune Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

„Dacă blocajul CPC se suprapune cu restricții în Strâmtoarea Ormuz și continuarea atacurilor asupra transportului maritim cel puțin două săptămâni, nu este exclus ca motorina în România să meargă spre pragul de 10,5 – 11 lei/l”, a continuat el.

Între timp, cotațiile petroliere au continuat să crească și ele, afectate de situația din Ormuz, unde tranzitul navelor petroliere este de asemenea sistat. Țițeiul Brent, de referință pe piața europeană, a ajuns miercuri să coste peste 94 de dolari pe baril, cu 4% mai mult față de ziua anterioară.