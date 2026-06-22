Scurgeri de gaze la un bloc din Sectorul 3 al Capitalei. Întregul imobil a fost evacuat

Pompierii au evacuat luni toate cele șase scări ale unui bloc de pe strada Postăvarul din Sectorul 3 al Capitalei, după ce a fost semnalată o scurgere de gaze de la o țeavă care face legătura cu imobilul. Până în prezent, 90 de persoane au fost evacuate preventiv, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF).

Potrivit ISUBIF, alimentarea cu gaze a fost întreruptă de reprezentanții companiei de distribuție.

La fața locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, echipaje ale Serviciului de Ambulanță București-Ilfov (SABIF), Detasamentul Special de Salvatori și un echipaj CBRN.

Până în prezent, pompierii au efectuat măsurători în trei dintre cele șase scări ale blocului, fără să fie identificate concentrații de gaz care să depășească limitele normale.

Intervenția este în desfășurare.

Trafic blocat

Din cauza intervenției, traficul a fost închis pe strada Postăvarul, pe direcția către 1 Decembrie, potrivit informațiilor publicate de B365.ro.

Totodată, Societatea de Transport București (STB) a anunțat că liniile de autobuz 101 și 311 sunt blocate pe strada Postăvarul, pe sensul către Bulevardul Nicolae Grigorescu, și circulă deviat până la reluarea traficului în condiții normale.