Scurtături în bucătărie

Viața de bucătar amator e mai ușoară dacă folosim aceste scurtături. Ne ajută și să lucrăm mai eficient, și să gătim mai repede și, mai ales, mai gustos.

Când pui legume/paste la fiert sau când faci supă, începe cu apă clocotită, pe care o fierbi mult mai repede în cana electrică. Tot apă clocotită pune și în oala cu presiune sau în multicooker – scade mult timpul de gătire.

Când faci aluat fraged, pune ingredientele în congelator o oră – și untul, și făina. Și pune în apă câteva cuburi de gheață ca să fie aproape 0 grade când o folosești. Indiferent dacă faci aluatul cu mâna sau cu robotul, sunt mai puține șanse să se încălzească și să aibă o textură tare după ce îl coci.

Taie rondele ceapă verde și ține-o în congelator. Apoi o ai la îndemână pentru orice: oatmeal, salate, friptură.

Curăță cu peelerul coaja de la lămâi, portocale și limes înainte să le storci și ține-le tot în congelator, pentru prăjituri sau sosuri.

Pastele fierbe-le întotdeauna în apă foarte sărată, altfel sunt fade. Italienii zic “sărată ca marea“, așa că pune o lingură de sare la 3 litri de apă (pentru 300g de paste). Pastele își iau câtă sare au nevoie din apă. Un sos sărat nu compensează lipsa sării din paste.

Poți păstra guacamole pentru a doua zi (cel mult 24h) dacă îl acoperi cu un strat subțire de ulei, care îl sigilează și împiedică oxidarea.