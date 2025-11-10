Scut financiar sau colac de salvare? Banii pe care mizează Ungaria, după înghețarea fondurilor europene

Aflată în căutarea unor alternative la finanțarea venită din partea UE, Ungaria elaborează un acord-cadru cu Washingtonul care poate include cooperarea în domeniul swap-urilor (schimburi comericale), facilități de împrumut și credite bancare pentru dezvoltare sau pentru finanțarea infrastructurii, a afirmat luni ministrul Economiei de la Budapesta, potrivit Reuters.

Prim-ministrul Viktor Orban, care se confruntă cu alegeri anul viitor, s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu aliatul său de lungă durată, președintele american Donald Trump, obținând o derogare de la sancțiunile SUA pentru utilizarea petrolului rusesc, un acord care a întărit forintul.

Orban a mai spus că Ungaria, a cărei economie a stagnat în ultimii trei ani pe fondul inflației ridicate după invazia rusă în Ucraina în 2022, a negociat un acord cu Washingtonul pentru a-și proteja economia și finanțele publice de atacuri externe.

Casa Albă nu a comentat încă acest acord. Oficialii maghiari spun că acesta demonstrează că țara poate găsi alternative la finanțarea din partea Uniunii Europene, care a suspendat miliarde de euro în urma unei dispute privind reformele lui Orban în domeniul statului de drept, pe care criticii regimului Orban le consideră o erodare a democrației.

Un „scut de protecție”

„Este vorba despre un scut de protecție, care nu poate fi numit pachet de salvare”, a declarat ministrul Economiei, Marton Nagy, potrivit site-ului de știri index.hu. El a afirmat că orice comparație cu ajutorul acordat de Trump Argentinei este greșită.

Nagy nu a oferit detalii suplimentare cu privire la specificul swap-urilor sau împrumuturilor pe care Ungaria le-ar putea accesa, dar a afirmat că asistența financiară din partea UE nu este realistă din punct de vedere politic.

Ungaria a împrumutat 1 miliard de euro de la bănci din China anul trecut pentru a-și finanța proiecte de infrastructură și energie, căutând să obțină finanțare alternativă în contextul înghețării fondurilor europene.

Liderul opoziției cere detalii din partea băncii centrale

Liderul opoziției, Peter Magyar, aflat în fața lui Orban în majoritatea sondajelor de opinie și care face campanie cu promisiunea că va debloca fondurile înghețate ale UE în cazul în care va câștiga alegerile, i-a solicitat guvernatorului băncii centrale, Mihaly Varga, să dezvăluie detalii despre acordul pe care Magyar l-a catalogat drept „pachet de salvare”.

Banca centrală de la Budapesta nu a răspuns solicitării Reuters de a face precizări.

Ministrul Construcțiilor și Transporturilor din guvernul Orban, Janos Lazar, a afirmat că scutul financiar al SUA înseamnă că Ungaria nu mai poate fi „șantajată” de UE.

„Poziția guvernului SUA, mesajul său este perfect clar: dacă nu vor fi bani de la Bruxelles, vor fi bani de la SUA”, a declarat Lazar, într-un interviu publicat pe YouTube.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a refuzat să comenteze declarațiile oficialilor de la Budapesta.

Forintul, la cel mai înalt nivel din ultimul an și jumătate

Economiștii de la MBH Bank din Ungaria au afirmat că atât renunțarea la sancțiuni, cât și scutul financiar vor susține forintul, care a atins luni cel mai înalt nivel din ultimul an și jumătate față de euro.

„Este clar că, dacă va fi necesar, guvernul SUA este pregătit să ofere un sprijin mai puternic țărilor cu care are relații politice bune”, au transmis economiștii MBH.

Acordul cu Washingtonul prevede, de asemenea, ca Ungaria să sprijine construirea a până la 10 reactoare nucleare modulare mici, în valoare de până la 20 de miliarde de dolari, să cumpere gaze naturale lichefiate din SUA în valoare de 600 de milioane de dolari și echipament militar de 700 de milioane de dolari, potrivit cifrelor Departamentului de Stat.