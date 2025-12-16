Scut pentru tentații. Cum are grijă Academia Hagi de educația financiară a tinerilor fotbaliști

Cum crește, cum se transformă și cum se maturizează un tânăr fotbalist în România anului 2025-2026?

Discuție deschisă cu un specialist care îi învață pe copiii de la Academia Hagi despre responsabilitate financiară

* „Dream big: fotbal, adolescență și educație” powered by OMV Petrom este o serie editorială care pătrunde în lumea tinerilor de la Academia Hagi. Acolo unde nu doar fotbalul contează, ci tot ce se întâmplă în spatele lui: gânduri, frici, prietenii, examene, antrenamente, corpuri în transformare.

De cinci ani, Alexandru Chirilă, specialist în educație financiară, lucrează cu generațiile academiei pentru a le oferi ceea ce mulți sportivi descoperă prea târziu: capacitatea de a-și gestiona banii, de a planifica pe termen lung și de a evita capcanele financiare care pot apărea într-o carieră scurtă, dar intensă.

