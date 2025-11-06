„Se aliază cu un dictator ale cărui agresiuni militare hibride sunt îndreptate împotriva țării noastre”. Critici la Berlin după ce un apreciat dirijor a fost decorat de Vladimir Putin

Vladimir Putin și Justus Frantz la ceremonia de premiere de la Kremlin Foto: The Kremlin Moscow / DPA / Profimedia

Un parlamentar conservator a cerut joi luarea de măsuri împotriva dirijorului german Justus Frantz, care s-a deplasat săptămâna aceasta la Moscova unde marți a primit „Ordinul Prieteniei” din partea președintelui rus Vladimir Putin, relatează Politico.

La o ceremonie organizată marți la Kremlin, Justus Frantz și-a mărturisit dragostea pentru muzica lui Piotr Ceaikovski și Serghei Rahmaninov, iar Vladimir Putin a subliniat, la rândul său, contribuția muzicianului german la apropierea culturală dintre Rusia și Germania, potrivit Deutsche Welle.

Drept reacție, Roland Theis, membru al partidului de guvernământ CDU, a solicitat joi președintelui german Frank-Walter Steinmeier să-i retragă Ordinul de Merit al Republicii Federale Germania.

„Oricine se aliază cu un dictator ale cărui agresiuni militare hibride sunt îndreptate, până în prezent, împotriva țării noastre, nu mai poate fi purtător al Ordinului Federal de Merit”, a declarat Theis pentru Politico.

Legăturile vechi dintre dirijor și Rusia

Muzicianul, în vârstă de 81 de ani, este considerat una dintre figurile de seamă ale muzicii clasice germane. În 1986, Franz a fondat Festivalul Schleswig-Holstein, transformându-l într-unul dintre cele mai mari forumuri de muzică clasică. Opiniile sale politice au fost însă criticate în repetate rânduri.

Artistul a fost criticat pentru sprijinul acordat anexării Crimeii, iar în 2023 a fost descalificat din festivalul pe care l-a fondat din cauza legăturilor sale strânse cu Rusia. Justus Franz a susținut concerte în Crimeea și a făcut parte din juriul Concursului Ceaikovski după izbucnirea războiului în Ucraina.

În februarie 2023, Frantz a semnat controversatul „Manifest pentru pace”, o petiție online inițiată de politicianul de stânga Sahra Wagenknecht, care solicita negocieri cu Rusia.

Justus Franz „a lucrat cu succes timp de mulți ani pentru a apropia și îmbogăți reciproc culturile Rusiei și Republicii Federale Germania”, a declarat marți Vladimir Putin. La rândul său, dirijorul a declarat în limba rusă că „toată viața” și-a dorit „să interpreteze muzică rusă și să lucreze pentru cultura voastră”.