Se duc sau nu se duc luni la școală? Cum au ajuns iar elevii victime în disputa profesori – guvernanti

În timp ce sindicatele îi îndeamnă pe profesori să boicoteze festivitățile și pe părinți să își țină copiii acasă, iar ministrul Educației insistă că școlile vor fi pregătite, eu, ca părinte, sunt confuz. Pe grupurile de WhatsApp ale elevilor și părinților apar mesaje diferite despre prima zi de școală, 8 septembrie: „Nu veniți luni”/ „Vă anunț eu ora”/ „Nu știm încă nimic”/ „La 9 avem festivitate”. Nici nu știm dacă să le cumpărăm copiilor flori pentru învățătoare și profesoare sau să le explicăm că prima zi de școală e, de fapt, zi de boicot și protest.

8 septembrie 2025 trebuia să fie începutul normal al unui nou an școlar. Pentru mine, părinte cu copil în clasa a XII-a, ziua asta ar fi trebuit să însemne mai ales siguranță: intrarea într-un an decisiv, cu Bacalaureat și admitere la facultate, fără bâlbe și fără tensiuni. În schimb, citesc că sindicatele o numesc „Ziua recâștigării demnității”, iar ministerul o prezintă drept „ziua festivităților”. În spatele acestor etichete rămâne însă realitatea mea: nu știu dacă luni îmi trimit copilul la școală sau dacă rămâne acasă. Și nu sunt singură. Mă gândesc la părinții care au copii mai mici, în clasele primare, care se așteaptă la emoția primei zile de școală, cu buchetul de flori în mână.

Între sindicaliști și minister – noi, părinții, cu cine votăm?

În ultimele zile, sindicatele din educație au transmis public mesaje categorice: pe 8 septembrie nu ar trebui să existe festivități de început de an școlar. Președintele Federației Spiru Haret, Marius Nistor, a declarat că profesorii vor fi în stradă, protestând, și a îndemnat părinții să își țină copiii acasă. În plus, organizațiile sindicale au recomandat cadrelor didactice să intre în clase, dar să nu predea, ci doar să scrie titlul lecției, ca formă de boicot simbolic.

Citește continuarea articolului AICI.