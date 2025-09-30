Se închide circulația feroviară între Constanța și Mangalia pentru câteva luni. Trenurile vor fi înlocuite de autobuze

De la 1 octombrie trenurile nu vor mai circula timp de patru luni pe linia Constanța – Mangalia, pentru ca CFR Infrastructură să facă o serie de lucrări. CFR Călători anunță că serviciul de transport feroviar va fi înlocuit de autobuze și vor fi câte șase curse pe sens, pe zi.

Circulația se va închide pentru ca CFR SA să execute o serie de lucrări la stațiile Costinești Tabără și HC Neptun unde vor fi construite peroane noi, moderne, iar cele vechi vor fi scoase. Se vor moderniza și clădirile gărilor.

Între Constanța și Mangalia sunt 43 de km, iar trenurile fac și peste 70 de minute, fiindcă sunt multe porțiuni de linie simplă, iar trenurile care vin din sensuri diferite trebuie să se aștepte în anumite puncte.

Linia va fi închisă timp de patru luni, de la 1 octombrie 2025 la 1 februarie 2026, iar CFR Călători anunță că va introduce autobuze pentru asigurarea călătoriei pasagerilor pe ruta Constanța – Mangalia și retur, în baza biletelor achiziționate din stațiile de cale ferată.

Până la 13 decembrie, când intră în vigoare noul Mers al Trenurilor, autobuzele vor pleca din Constanța spre Mangalia la orele 6.25, 9.45, 14.22, 17.05, 18.13, 20.13 și 21.13.

Din Mangalia, autobuzele de înlocuire tren vor pleca la orele: 5.40, 7.56, 12.03, 15.53, 18.27 și 19.45.