Se închide Transfăgărășanul: Un eveniment cu 120 de mașini Porsche blochează drumul pentru câteva ore
Circulația rutieră va fi închisă temporar, vineri dimineața, pe 29 august, pentru organizarea unui eveniment automobilistic
„Vineri, 29 august 2025, în intervalul orar 08:00 – 11:00, se va închide temporar circulația rutieră pe drumul național DN7C (Transfăgărășan), pe sectorul cuprins între Conacul Ursului (km 105 +000) și Bâlea Cascadă (km 129 + 000) pentru organizarea evenimentului automobilistic „Tribute to Transfăgărășan by Porsche”, anunță Compania Națională de Drumuri (CNAIR)
Potrivit CNAIR, evenimentul de pe Transfăgărășan de vineri dimineață presupune deplasarea în coloană organizată a aproximativ 120 de autoturisme marca Porsche pe o distanță de 24 km pe următorul traseu: Bâlea Cascadă – DN 7C (km 129) – Bâlea Lac – DN 7C (km 116+808, jud.Sibiu) – Conacul Ursului (km 105 ,jud. Argeș).
Transfăgărășanul (oficial denumit DN7C), este una dintre cele mai înalte șosele din România ajungând la o altitudine de aproximativ 2040 de metri în zona lacului glaciar Bâlea.
În cel mai înalt punct, în apropiere de lacul Bâlea, Transfăgărășanul trece prin tunelul Capra-Bâlea de circa 900 de metri, un tunel care subtraversează creasta Munților Făgăraș, între vârfurile Iezerul Caprei (2414 m) și Paltinul (2398 m).
Construcția drumului a început in 1969 după finalizarea hidrocentralei de la Vidraru și a fost finalizată în 1974. Astfaltarea integrală a drumului a fost finalizată în 1980.