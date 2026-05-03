„Se joacă”. Ciprian Ciucu spune că lipsesc „între cinci și zece voturi” pentru ca moțiunea PSD-AUR să fie respinsă / Ce spune aritmetica parlamentară

Primarul general al Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat duminică, la Antena 3 CNN, că soarta Guvernului la moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR „se joacă” și că lipsesc „între cinci și zece voturi” pentru ca aceasta să fie respinsă.

„În acest moment, se joacă. Cred că lipsesc vreo 5-10 voturi ca să nu treacă. Nu pot să vă zic cu siguranță pentru că eu, personal, nu am participat la nicio discuție. Există și posibilitatea să vedem și-n alte părți, adică de ambele părți, să vedem dezertări”, a spus Ciucu.

Prim-vicepreședintele PNL a susținut că liberalii încearcă să îi convingă pe parlamentari să nu voteze moțiunea prin „demnitate”, nu prin promisiuni de funcții sau beneficii.

„Nu e vorba de a trăda aici, e un vot de conștiință, nu le dăm bani sau posturi sau funcții”, a spus primarul Capitalei.

Ciucu a afirmat că PSD și AUR ar trebui să vină cu o alternativă de guvernare dacă moțiunea trece și a reiterat că liberalii nu vor mai accepta o nouă alianță cu PSD.

„Cine face o majoritate să dea jos un guvern, în mod logic trebuie să vină cu alternativa. Deci majoritatea PSD-AUR trebuie să vină cu un Guvern. Am spus, dacă veți dărâma acest Guvern, e exclus să mai facem o coaliție cu voi. Ei vor fi nevoiți să facă majoritatea pentru că ei au detonat această bombă”, a spus el.

Liderul liberal a susținut că PNL are două variante în cazul unei crize guvernamentale: menținerea actualului Executiv minoritar sau trecerea în opoziție.

„Noi avem două opțiuni: cea în care nu pică guvernul și rămâne așa minoritar până-n toamnă când se poate depune o nouă moțiune, fie să mergem în opoziție, alte opțiuni nu mai sunt. PSD se duce în jos și vrea să ne tragă pe toți după el. PNL și-a regăsit demnitatea și refuzăm să mai fim bătaia de joc a PSD. Partidul meu dacă ar mai accepta vreo alianță cu PSD ar deveni penibil”, a mai declarat Ciprian Ciucu.

Ce spune aritmetica parlamentară

În momentul de față, PSD și AUR au împreună 217 voturi. PSD are 127 de senatori și deputați, iar AUR are 90. Cele două partide mai au nevoie de 16 voturi pentru a trece moțiunea de cenzură. Celelalte partide din opoziție (S.O.S. România, POT și PACE), adună 41 de voturi, dacă toți parlamentarii care fac parte din aceste grupuri ar vota moțiunea, ar duce la un total de 258 parlamentari.

Parlamentarii neafiliați care au plecat din POT și S.O.S. România adună 22 de voturi. Victoria Stoiciu este și ea neafiliată după demisia din PSD, dar ea nu susține moțiunea de cenzură.

PNL, USR și UDMR, partidele care au anunțat că îl susțin în continuare pe Ilie Bolojan, au în Parlament doar 164 de parlamentari din cei 233 cât este nevoie pentru majoritate. Lor li se adaugă cei 17 deputați ai Minorităților Naționale. Asta ar duce la un total de 181 de voturi, tot insuficiente pentru susținerea lui Bolojan în Parlament.

Câți parlamentari, deputați și senatori, are fiecare partid:

PSD – 127;

AUR – 90;

PNL – 74;

USR – 59;

UDMR – 32;

Minorități – 17 deputați;

SOS România – 15 deputați;

POT – 14 deputați;

PACE Întâi România – 12 senatori;

Neafiliați – 23.