Se modifică regulile pentru cei care vor să își construiască o casă sau un garaj în mediul rural

Noul Cod al Urbanismului, adoptat miercuri de Camera Deputaților, modifică, printre altele, o parte dintre regulile privind eliberarea autorizațiilor de construire.

Codul Urbanismului este jalon în PNRR, termenul limită pentru adoptarea și publicarea în Monitorul Oficial fiind 31 august. În caz contrar, România pierde cele 972 de milioane de euro, spune ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat astăzi proiectul privind Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC), care acum a fost trimis Senatului, pentru dezbatere și adoptare. Prevederile noului Cod al Urbanismului pot intra în vigoare în 15 zile după un vot favorabil în Senat și după promulgarea de către președintele Nicușor Dan.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, noul Cod al Urbanismului include reglementări care, până acum, erau prevăzute de 21 de acte normative distincte.

Principalele prevederi ale Codului Urbanismului, enumerate de Ministerul Dezvoltării:

Taxe pentru dezvoltatorii imobiliari

„Se va implementa o platformă digitală națională pentru emiterea certificatelor de urbanism, a avizelor și autorizațiilor de construire, printr-un ghișeu unic, reducând termenul de autorizare la aproximativ 65 de zile, de la 4-8 luni, cum este în prezent.

În marile orașe, dezvoltatorii mari, care construiesc peste 500 de unități locative, vor contribui la infrastructura edilitară locală prin plata unei taxe, din care se vor putea construi grădinițe, creșe, școli și alte investiții în infrastructura pentru viitorii locatari.

Codul Urbanismului nu modifică legislația spațiilor verzi, prevederile legate de protejarea acestora se mențin în vigoare. Astfel, spațiile verzi nu vor fi diminuate.

Reguli noi pentru contruirea unei case sau a unui garaj în mediul rural

O noutate introdusă este simplificarea avizării pentru anumite construcții din mediul rural, pentru care se introduce procedura de notificare a autorităților locale, cu un termen scurt de 15 de zile.

Astfel, se vor putea construi mai simplu garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară și anexe care nu depășesc 50 mp, doar în mediu rural și în afara zonelor metropolitane.

O locuință unifamilială pentru folosință proprie, cu parter și până la 150 mp, va putea fi construită în mediul rural pe bază de proiecte proprii, întocmite de specialiști, sau proiecte tip puse la dispoziție de autoritățile locale, fiind elaborat un catalog de proiecte tip separat pe regiunile istorice, pe baza unor concursuri și finanțări în colaborare cu Ministerul Dezvoltării și Ordinul Arhitecților.

Pentru litoralul românesc, CATUC prevede obligativitatea elaborării în maxim un an și aprobarea în cel mult 5 ani a unei reglementări specifice zonei.

Termene mai scurte pentru Planurile Urbanistice Generale

Reducerea termenelor de avizare în cazul construcțiilor și al investițiilor publice, dar și al planurilor urbanistice.

Astfel, Planurile Urbanistice Generale (PUG) vor fi avizate în 6–12 luni, față de 3–5 ani în prezent, cele zonale vor putea fi aprobate în aproximativ 7,5 luni, iar Planurile Urbanistice de Detaliu (PUD) vor deveni proceduri simplificate, cu termene de adoptare de 1–2 săptămâni.

Studiile de fezabilitate, necesare construcțiilor, se vor putea realiza în 2-3 săptămâni în loc de 3-6 luni, cum este în prezent, conform unor indicatori stabiliți de Ministerul Dezvoltării, iar, pe parcursul execuției lucrărilor, rămâne în vigoare proiectul tehnic. Cei care solicită autorizații de construire vor plăti o singură taxă pentru aceste documente.

Registru Național al Construcțiilor