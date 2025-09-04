„Se plătește direct de la Moscova”: o campanie pro-rusă pe TikTok și Facebook, dezvăluită de o anchetă de presă în Republica Moldova / Postări pentru susținerea lui Călin Georgescu

Sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de omul de afaceri Ilan Șor de la Moscova, au fost create încă din 2024 pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook, a arătat o investigație sub acoperire a Ziarului de Gradă de la Chișinău, cu trei săptămâni înaintea alegerilor parlamentare cruciale din Republica Moldova.

Ziarul de Gardă a descoperit sute de conturi false pe TikTok și Facebook, susținute de activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de omul de afaceri Ilan Șor de la Moscova, cu scopul de a răspândi mesaje pro-ruse în Republica Moldova, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Activitatea a fost urmărită de jurnalista Natalia Zaharescu, infiltrată în 2024 în rețeaua lui Ilan Șor.

Luni la rând, așa-numiții „activiști responsabili de comunicare” ai Blocului „Victorie” au fost instruiți online de o echipă de curatori vorbitori de limbă rusă să folosească rețelele sociale și să inducă în eroare algoritmii pentru a obține un impact cât mai mare.

Acest model de păcălire a algoritmilor a fost folosit și în România, în campania pentru Călin Georgescu.

Ulterior, „activiștii” au fost înarmați cu texte antieuropene, aliniate la narațiunile propagandei rusești, pe care au început să le transmită zilnic în spațiul online, scrie Ziarul de Gardă.

Comunicarea era strict controlată prin grupuri închise de Telegram, în care activiștii primeau instrucțiuni precise privind postările, comentariile, like-urile și distribuirea de conținut propagandistic.

Campanie pro-Călin Georgescu

Activitățile au inclus promovarea unui candidat al Blocului „Victorie”, Ion Gălușcă (Căușeni) în alegerile locale din noiembrie 2024, dar s-au extins la campanii de amploare: atacuri la adresa președintei Maia Sandu, flashmob-uri pe TikTok cu mesaje-cheie precum „gaz pentru un leu”, „interdicția LGBT”, „alegeri corecte” și „adaos la pensii”.

O altă însărcinare pentru activiști presupunea răspândirea mesajului că după venirea lui Trump la putere, „regimul Sandu” trebuie să plece. În acest context, au fost folosite narațiunile anti-UE și anti-USAID răspândite în acea perioadă și de mai mulți politicieni pro-ruși din Republica Moldova.

Proiectul a fost folosit și în susținerea lui Călin Georgescu, fostul candidat la președinția României, cercetat penal pentru constituirea ori sprijinirea grupărilor ce au caracter fascist, rasist, xenofob sau antisemit.

Când Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la audieri de autoritățile din România, celor din rețea li s-a cerut să scrie mesaje pentru susținerea acestuia.

Postările erau însoțite de hashtaguri precum: #NuRomânia, #NuEU, #Nuglobaliștilor, #Crizademocrației.

„Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova”

În vreme ce, inițial, nu s-a discutat despre plăți pentru aceste activități, ulterior, din rândul celor mai sârguincioși activiști ai rețelei Șor, a fost selectat un detașament de activiști plătiți direct de la Moscova.

„Trebuie să înțelegeți, nu mai suntem la instruire, ci la lucru, iar munca se plătește. Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova. Nu se plătește din partea blocului, se plătește de la Moscova”, le-a transmis activiștilor în primăvara acestui an un coordonator identificat sub numele Adam.

Adam a spus că aceștia ar urma să fie plătiți prin conturile pe care le au deschise la banca rusească „Promsviazbank”, dar nu a precizat sumele ce ar fi urmat să fie achitate.

