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Actualitate

Se schimbă radical regulile pentru românii care merg în instanțe să-și rezolve problemele. Ce procese vor fi prioritare și care vor trece pe „liste de așteptare”

Simona Voicu
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Din 15 septembrie, intră în vigoare noul program al magistraților. Ce decurge de aici pentru justițiabili.

  • Avocați, dar și foști magistrați au avertizat că noua procedură va duce la întârzieri și mai mari ale proceselor. 
  • În 2025, în instanțele din România s-au înregistrat 3,6 milioane de dosare. Numărul judecătorilor este de aproape 4.500, potrivit CSM.