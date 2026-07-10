Avocați și foști magistrați după normarea activității judecătorilor: „De astăzi, dosarul tău poate sta la coadă” / Ce spune un reprezentant al CSM

Dacă într-o zi se înregistrează mai multe dosare decât poate prelua instanța, acestea „nu vor mai fi repartizate aleatoriu peste limita fizică a judecătorilor”, vor fi înscrise într-un registru special și vor fi repartizate în ordine strict cronologică, imediat ce există capacitate disponibilă, spune judecătorul Alin Ene, membru CSM.

Procedura de gestionare a activității instanțelor judecătorești în raport de capacitatea de procesare a cauzelor, așa cum a fost denumit de CSM mecanismul de normare a activității instanțelor, va intra în vigoare în 15 septembrie.

Până atunci, sistemele informatice ale instanțelor și registrele vor fi pregătite pentru a deveni operaționale. Anunțul a fost făcut vineri, pe Facebook, de către judecătorul CSM Alin Ene.

„Eu prefer să o numesc procedura de transparentizare a activității instanțelor. Acesta este, în realitate, principalul ei beneficiu pentru cetățeni: mai multă predictibilitate și o organizare eficientă, în interesul direct al justițiabililor”, spune judecătorul CSM.

Judecătorul Alin Ene din CSM. FOTO: Facebook

Liste de așteptare și dosare judecate în ordine cronologică

Magistratul vine cu câteva precizări privind modul în care se va desfășura activitatea în instanțe odată cu intrarea în vigoare a noii proceduri, dar nu spune care va fi norma de dosare a unui magistrat.

Ene indică cinci aspecte care se vor schimba prin introducerea noului mecanism:

„Pentru prima dată, fiecare instanță va avea stabilit clar câte dosare poate prelua pe zi, în funcție de numărul efectiv de judecători în activitate.

Dacă într-o zi se înregistrează mai multe dosare decât poate prelua instanța, acestea nu vor mai fi repartizate aleatoriu peste limita fizică a judecătorilor, dar nici nu vor dispărea într-o zonă gri. Ele vor fi înscrise într-un registru special și vor fi repartizate în ordine strict cronologică, imediat ce există capacitate disponibilă.

Fiecare cetățean va putea vedea câte dosare sunt înaintea lui și își va putea face o idee realistă despre momentul în care cauza sa va ajunge pe masa unui judecător.

Orice persoană (sau avocat) va putea verifica gradul de încărcare al instanței înainte de a introduce o acțiune, estimând mult mai corect timpul de așteptare.

Ordinea va fi strict cronologică. Dacă înaintea unui dosar sunt 200 de alte cauze, acestea vor fi preluate primele. Procedura elimină suspiciunile privind favorizarea sau „trecerea în față” a unor dosare”.

„Repartizarea aleatorie a dosarelor rămâne neschimbată”

Prin mecanismul de normare a activității judecătorilor, două aspecte rămân neschimbate, spune judecătorul Alin Ene: repartizarea aleatorie a dosarelor și „soluționarea cu celeritate a cauzelor urgente”:

„Repartizarea aleatorie a dosarelor rămâne neschimbată. Procedura stabilește doar când un dosar intră în repartizarea aleatorie, nu cărui judecător îi va reveni. Dosarele urgente continuă să fie repartizate imediat, iar în situații excepționale există posibilitatea acordării priorității atunci când este necesară protejarea unor drepturi fundamentale sau prevenirea unor prejudicii grave”.

Cristi Danileț: „Dacă ai un dosar, trebuie să aștepți soluționarea mai mult decât până acum”

Mai mulți avocați, dar și foști magistrați avertizează că noua procedură va duce la întârzieri și mai mari în soluționarea dosarelor.

Fostul judecător Cristi Danileț, fost membru CSM, critică dur noul mecanism și spune că, tradus pentru oameni, asta va însemna: „Dacă ai un dosar, trebuie să aștepți soluționarea mai mult decât până acum”.

Cristi Danileț. Inquam Photos / George Călin

„Problema reală nu este că oamenii deschid dosare, ci că sistemul nu le răspunde la timp. Avem digitalizare 100% în instanțe, dar încă lucrăm cu hârtii și dosare imprimate, încă scriem de mână în caiete și transcriem cuvânt cu cuvânt în încheieri”, spune Dănileț.

„Avem hotărâri de zeci sau sute de pagini, dar nu sunt decât narațiuni ale procesului, nicidecum motivări (fraza magică se regăsește în penultima pagină, cu două paragrafe mai sus de «Pentru aceste motive/În numele legii/Hotărăște»). Avem instanțe sufocate, dar nu avem administrare reală, căci 60% din șefi sunt puși cu delegație, fără a li se testa capacitățile manageriale și fără a avea vreun plan legat de instanța pe care o conduc”, afirmă el.

El califică măsura CSM drept „incredibilă”: „nu reparăm sistemul, ci punem cetățeanul să aștepte”:

„Păi, sunt oameni care așteaptă să divorțeze doi ani până la fixarea primului termen de judecată. Sunt 6 luni de când o familie așteaptă o livrare a soluției de divorț prin acord. Sunt tătici care nu își pot vedea copiii de doi ani și jumătate, că atât durează să rămână definitiv un dosar cu un amărât de program de relații personale cu minorul. Un pensionar așteaptă un an și 6 luni ca să fie chemat pentru prima dată în fața instanței pentru a i se corecta pensia. Pentru o firmă care intră în malaxorul judiciar, timpul înseamnă bani, iar timpul îndelungat înseamnă faliment. Și, evident, durata mare în penal duce la prescrierea cauzelor, ceea ce înseamnă că infractorii stau bine mersi printre noi, fără nicio sancțiune.

„Justiția târzie nu mai este justiție” – spune CEDO, nu eu”.

El mai susține că, „prin normare, judecătorul este transformat din demnitar în lucrător de uzină, iar cetățeanul devine materie primă pe bandă”.

„Justiția există pentru oameni, nu pentru confortul administrativ al instanțelor. Dacă normarea devine doar o formă elegantă de a legaliza amânarea dosarelor, atunci nu vorbim despre reformă. Vorbim despre birocratizarea neputinței”.

Avocat: „De astăzi, dosarul tău poate sta la coadă”

Avocatul Alexandru Mușătoiu din Timișoara a reacționat printr-un mesaj pe Facebook în care avertizează și el că noua procedură va duce la întârzieri și mai mari.

El explică noul mecanism de normare, precizând că instanțele vor primi zilnic doar atâtea dosare câte pot judeca efectiv și că restul vor fi puse pe o listă de așteptare.

„De astăzi, dosarul tău poate sta la coadă. Astăzi, CSM a adoptat normarea muncii judecătorilor. Tradus din limbaj instituțional: instanțele vor primi zilnic doar atâtea dosare câte pot judeca efectiv. Restul? Pe listă de așteptare. Primul venit, primul servit – ca la ghișeu, ca la măcelărie în anii ’80”, a scris avocatul Mușătoiu.

El atrage atenția că dosarele pot aștepta săptămâni sau chiar și luni doar ca să ajungă la un judecător.

„Cauzele urgente rămân prioritare, dar «urgent» va fi ceea ce stabilește CSM, nu ceea ce simți tu”, avertizează avocatul, subliniind, totodată că normarea nu este cauza problemei în justiție, ci simptomul ei.

„Un stat care refuză ani de zile să își finanțeze justiția primește, inevitabil, justiție raționalizată. Nu judecătorii au închis robinetul. Ei doar au recunoscut, primii, că apa nu mai ajunge”, mai scrie avocatul Mușătoiu.

La rândul său, avocatul Adrian Toni Neacșu a atras atenția încă de acum câteva luni asupra efectelor normării muncii judecătorilor.

„Sună foarte bine pe hârtie și este o necesitate pentru creșterea calității justiției, dar, pe de altă parte, avand în vedere numărul imens de dosare (anual peste 3,7 milioane) și subpopularea instanțelor (care, deși e alarmantă și acum, va exploda în contextul noilor pensii), pentru cetățean și avocat ea înseamnă că până obții hotărârea judecătorească definitivă riști să schimbi prefixul la vârstă”, a reacționat avocatul Toni Neacșu, într-o postare pe Facebook.

Avocată: „Știind că dacă «scoate» un dosar îi va intra altul, judecătorul va fi tentat să «tragă» de el”

Avocata Ingrid Mocanu a reacționat la postarea lui Alin Ene și critică dur măsura CSM.

„Ambalajul îmbrăcat frumos. Va fi dezastru și nenorocire. Știind că dacă «scoate» un dosar îi va intra altul, judecătorul va fi tentat să «tragă» de el. Și nu mai vorbim aici de instanțe/completuri care acordă termene și peste 6 luni. Dar parcă ați declanșat examenul și se vor ocupa toate posturile (ba chiar domnul Sandu era îngrijorat că nu vor mai avea locuri cei de la INM), deci de ce mai este nevoie de asta”, scrie avocata.

„De ce toată lumea care are o nemulțumire cu privire la guvernanți se răzbună pe cetățean? Este o eroare foarte mare ceea ce faceți, veți desființa toată justiția, nu doar pe cea de contencios, dar probabil mai mult decât deja o face, nu vă mai poate urî populația. Eu am tot încercat să explic cetățenilor să aibă încredere în justiție, dar această măsură nu se poate explica, din păcate”, mai spune aceasta.

Cum răspunde CSM: „Întârzierile în instanțe există deja”

Principala îngrijorare legată de introducerea mecanismului de normare- întârzierea soluționării dosarelor nu este contrazisă de CSM.

„Întârzierile în instanțe există deja”, a reacționat judecătorul CSM Alin Ele, subliniind că acestea „sunt consecința unui dezechilibru cronic: numărul dosarelor a crescut exponențial de la an la an, în timp ce resursele sistemului (mai ales cele umane) au scăzut”.

​Judecătorul CSM afirmă că aceste întârzieri nu vor dispărea peste noapte, dar că „de acum înainte nu vor mai fi opace”.

​„Dacă până acum cetățeanul depunea o cerere și aștepta fără să știe ce se întâmplă, de acum va ști și când ajunge dosarul la judecător și cât întârzie, dar mai ales de ce. Realitatea devine măsurabilă și verificabilă. Iar un lucru care poate fi măsurat, poate fi în sfârșit remediat”, adaugă judecătorul Ene.

Magistratul susține că prin această radiografie transparentă, partidele parlamentare și Executivul nu mai pot ridica din umeri. Vor avea o imagine clară a supraîncărcării și vor putea interveni legislativ pentru remediere, astfel încât să asigure un termen rezonabil de soluționare a cauzelor la standarde înalte de calitate prin: ocuparea posturilor vacante de judecători, suplimentarea personalului auxiliar, și reducerea numărului de cauze care ajung inutil pe rolul instanțelor.

​„Sper să existe înțelepciunea politică pentru a pune pe primul plan interesul cetățeanului, astfel încât în cel mai scurt timp să avem un Executiv partener de dialog pentru a putea iniția reformele cu adevărat necesare pentru creșterea calității actului de justiție. Scopul final este ca fiecare dosar să beneficieze de timpul și atenția necesare pentru a fi soluționat corect, nu pe bandă rulantă. Cetățenii au dreptul să știe adevărul despre starea Justiției. Abia acum începe discuția serioasă despre reforme reale, pentru cetățeni”, a conchis judecătorul Alin Ene.