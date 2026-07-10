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Actualitate

Avocați și foști magistrați după normarea activității judecătorilor: „De astăzi, dosarul tău poate sta la coadă” / Ce spune un reprezentant al CSM

Simona Voicu
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Dacă într-o zi se înregistrează mai multe dosare decât poate prelua instanța, acestea „nu vor mai fi repartizate aleatoriu peste limita fizică a judecătorilor”, vor fi înscrise într-un registru special și vor fi repartizate în ordine strict cronologică, imediat ce există capacitate disponibilă, spune judecătorul Alin Ene, membru CSM. 

  • Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis joi normarea activității instanțelor. Până acum, CSM nu a făcut publică procedura, însă judecătorul Ene a venit cu câteva precizări și a anunțat astăzi, pe Facebook, și de când va intra în vigoare.
  • „O formă elegantă de a legaliza amânarea dosarelor”, susține fostul judecător CSM Cristi Danileț. 
  • „Întârzierile în instanțe există deja”, le răspunde judecătorul CSM Alin Ene celor îngrijorați că procesele vor dura și mai mult.
  • Reacția avocatului Alexandru Mușătoiu din Timișoara.
  • HotNews a adresat președintelui CSM, Gheorghe-Liviu Odagiu, mai multe întrebări despre cum va fi gestionată activitatea instanțelor prin noul mecansim, însă, până la publicarea articolului, acesta nu a răspuns.