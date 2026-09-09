Se scriu deja primele amenzi pentru firmele care nu respectă noile obligații de securitate cibernetică. Sancțiunile pot ajunge la 10 milioane EUR

Firmele care intră sub incidența noilor reguli de securitate cibernetică riscă amenzi care pornesc de la 1.000 lei și pot ajunge, în funcție de încălcare și de categoria companiei, până la 10 milioane EUR sau chiar la un procent din cifra de afaceri. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a început deja procedurile pentru primele sancțiuni, deocamdată pentru firmele care nu s-au înregistrat. În paralel, un studiu realizat la inițiativa FORT Cyber arată că multe organizații își pot supraestima capacitatea reală de a face față unui atac.

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