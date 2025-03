Se va regăsi Călin Georgescu pe buletinul de vot? Un fost președinte CCR răspunde tranșant în privința unei decizii a Curții Constituționale

O candidatură la alegerile prezidențiale nu poate fi anulată doar pe baza unor afirmații, iar într-un stat democratic orice interdicție trebuie să fie fundamentată pe o hotărâre judecătorească, nu doar pe declarații sau suspiciuni, spune fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean.

Întrebat, sâmbătă, la Euronews, dacă ar putea CCR să anuleze candidatura lui Călin Georgescu după precedentul Diana Șoșoacă, Zegrean a criticat decizia prin care Curtea Constituțională a scos-o pe Șoșoacă din cursa prezidențială în 2024.

El a spus că hotărârea Curții Constituționale s-a bazat „pe vorbe”, fără o constatare juridică clară a unei încălcări a legii.

„Pe vorbe nu se poate anula o candidatură”

„Nu mai verifică candidatura de atunci a Dianei Șoșoacă. S-a terminat. Aia a intrat în istorie. (…) În mod normal, Curtea ține seama de practica sa anterioară când verifică o decizie. În general, la orice decizie a Curții se se pleacă de la practica anterioară. De exemplu, când se judecă excepții de neconstituționalitate, unde este practică, nu prea se mai stă mult asupra dosarului, pentru că cel care face raportul vine și spune: „avem practică, se încadrează acolo”.

Dar aici este altceva, pentru că acel dosar al doamnei Șoșoacă și acea decizie a fost dată pe vorbe, pe ce a scris omul care a făcut contestația. Lucrurile astea trebuie verificate.

Despre Georgescu, eu știu că e legionar? Trebuie să verifice dacă a fost vreodată condamnat pentru aceste fapte, nu doar să susții că el este legionar, că știi tu că el e legionar.

Nu se poate baza pe declarații. Nici atunci (la decizia în cazul Dianei Șoșoacă – n.r.) nu trebuia să se bazeze doar pe declarații pentru că suntem într-o țară democratică. În România, cuvântul este liber și are voie fiecare să spună ce vrea. Sigur că sunt interdicțiile acelea prevăzute de lege, că nu e voie să faci apologia legionarismului sau a criminalilor de război sau a comunismului, dar astea trebuie constatate printr-o hotărâre judecătorească, pentru că acele fapte sunt prevăzute de lege ca infracțiuni”, a explicat Zegrean, la Euronews.

El a amintit despre limitările din Constituție în privința candidaturilor, subliniind că „pe vorbe nu se poate anula o candidatură”:

„Sunt limitări prevăzute de Constituție: să fii cetățean român, să ai vârsta de 35 de ani pentru a candida, să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni care să te pună sub interdicția de a candida sau a vota. Dar dacă omul are drept de vot, are și dreptul de a fi ales. Curtea nu poate să inventeze alte condiții decât cele existente scrise în Constituție și în legi. (…) Să constate că a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale. Articolul care vorbește în Constituție despre dreptul de a fi ales pornește de acolo – dacă ai dreptul de a vota. Cine are drepturile electorale neștirbite, neatinse, neîngrădite poate să fie și ales”.

Călin Georgescu și-a depus vineri dosarul de candidatură la Biroul Electoral Central, care până acum nu a luat nicio decizie legată de înregistrarea candidaturii acestuia.

„Astăzi, am depus candidatura. Pe 6 decembrie 2024, a fost ucisă democrația. Astăzi, pe 7 martie, poporul român a înviat. Am depus dosarul cu peste 324.000 de semnături, din respect pentru poporul român care a înțeles că trebuie să-și apere democrația și libera exprimare”, a declarat Călin Georgescu, vineri, la ieșirea din sediul BEC.