Se vor scumpi biletele de avion din cauza războiului din Iran? Explicații oferite de experți

Războiul SUA-Israel împotriva Iranului se va resimți pentru călători din întreaga lume. Pe măsură ce prețurile petrolului cresc vertiginos, companiile aeriene vor avea costuri mai mari pentru combustibil, care se vor reflecta în prețul biletelor, potrivit CNN.

Efectele „se vor vedea rapid” a declarat săptămâna trecută pentru CNBC directorul general al United Airlines, Scott Kirby.

Prețul petrolului a crescut brusc după loviturile lansate de SUA și Israel asupra Iranului. Joi, barilul a ajuns în jur de 100 de dolari, iar la finalul săptămânii s-a stabilizat ușor sub acest nivel, la aproximativ 99 de dolari.

Războiul a afectat și operațiunile companiilor aeriene din regiune. Potrivit firmei de analiză Cirium, aproape 50.000 de zboruri au fost anulate din 28 februarie.

„Nu e niciun mister”

Disponibilitatea petrolului nu a fost afectată major până acum, însă prețurile au crescut rapid, a spus Rob Britton, profesor asociat de marketing la McDonough School of Business și fost director executiv la American Airlines.

„Dacă prețurile combustibililor rămân ridicate, tarifele vor crește”, a declarat Britton pentru CNN.

„Nu este niciun mister aici… Așadar, făcând niște calcule simple, ne-am putea aștepta ca prețurile biletelor să crească aproape proporțional”, a explicat acesta.

După costurile cu personalul, cel mai mare cost al unei companii aeriene este combustibilul pentru avioane. În funcție de prețurile țițeiului, acesta ar putea reprezenta 20-30% din cheltuielile totale ale unei companii aeriene, a spus Britton.

Istoric vorbind, companiile aeriene au fost prompte la creșterea tarifelor atunci când prețurile combustibilului au crescut brusc. Rob Britton, fost director executiv American Airlines:

Totuși, operatorii aerieni nu pot transfera întotdeauna direct aceste costuri către pasageri, a explicat Zach Griff, autorul newsletterului despre aviație From the Tray Table.

„Prețul biletelor depinde de mult mai multe lucruri decât costul combustibilului sau al unui zbor”, a spus el.

Cererea pentru călătorii va avea cel mai mare impact asupra tarifelor pe care companiile aeriene le pot percepe, a remarcat Griff.

Dacă inflația sau creșterea șomajului îi determină pe oameni să călătorească mai puțin în această vară, companiile aeriene nu vor putea majora prea mult tarifele, indiferent de costuri.

Reduceri de zboruri

Costurile mai mari cu combustibilul ar putea afecta călătorii și în alt mod: companiile aeriene ar putea renunța la unele rute care erau profitabile cu prețuri mai mici la combustibil, dar care acum sunt neprofitabile.

Cu mai puține opțiuni pentru pasageri, o ofertă redusă de bilete ar putea fi în sine un factor care ar putea crește tarifele.

„Companiile aeriene vor trebui să urmărească foarte atent costurile dacă vor să aibă o vară profitabilă”, spune Griff.

„Zborurile marginale sunt cu siguranță pe lista celor care vor fi eliminate”, a adăugat el.