Sebastian Burduja vrea să revoluționeze votul pentru funcția de primar general al Capitalei. Propune alegeri primare, un scrutin asemănător cu ce se întâmplă la prezidențialele din SUA

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, cel care militează pentru un candidat unic al Coaliției la Primăria Capitalei, pentru a izola izolaționiștii, vine acum cu o nouă propunere: aceea ca în București să fie organizate alegeri primare.

În Capitală trebuie organizate alegeri parțiale, după ce postul de primar general a devenit vacant după victoria lui Nicușor Dan la Prezidențiale.

Liderul liberalilor din București, care a candidat la localele de anul trecut, consideră că organizarea de alegeri primare deschise pentru Primăria Generală va avea numai beneficii pentru democrația locală și pentru încrederea bucureștenilor în politicieni.

